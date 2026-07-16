AI炒错人再请返？老细认错不等于打工仔翻身｜梁伟聪

「AI裁员潮」的余温未散，近日市场上却悄然出现另一种论调：部分企业高层开始为当初对人工智能的盲目乐观「认错」，甚至撤回裁员决定，重新聘请人手收拾由过度自动化留下的烂摊子。

坦白说，笔者一向相信「会说故事的人」和「能解决问题的人」，在AI时代依然大有可为。但眼见前一轮裁员来势汹汹，科技、金融以至传统企业都争相用「AI优化」作为减省人手的理由，心中亦不免多了几分悲观。

如今企业是否真的开始回头，人类终于打赢AI？答案恐怕没有这么简单。

近期部分国际企业的动向，确实反映管理层开始重新评估过度自动化的代价。以福特汽车为例，有报道指公司重新招募数百名资深工程师，协助处理生产、设计及品质管理问题。过去企业幻想可以大规模依靠自动化系统监察生产流程，但真正落到复杂的制造现场，很多问题仍然需要经验、判断，以及对细节的长期累积。

机器可以找出异常数据，却未必知道一粒不寻常的螺丝声、一道轻微的接驳痕迹，背后可能代表甚么。这些看似微不足道的判断，往往正是资深工程师多年经验的价值。

另一个较经典的例子，是澳洲联邦银行。银行早前推出AI语音系统，原本计划裁减四十多名客服人员，以为机械人可以承接大量查询。结果AI未有如预期般降低人手需求，客户来电量反而上升，银行最后撤回裁员安排，并向受影响员工道歉。

问题在于，客户致电银行，往往不是为了问一条可以在网站找到的标准答案，而是遇上户口被冻结、交易出错、家人离世、怀疑受骗等复杂情况。这些问题不只需要资讯，更需要判断、安抚和承担责任。AI可以读出条款，却未必知道甚么时候应该破例，甚么时候应该将个案交给真正有决策权的人。

「AI教父」黄仁勋早前亦曾公开批评，部分企业将裁员归咎于AI，只是一个「懒惰的借口」。AI真正大规模提升企业生产力的时间尚短，不少公司却将两、三年前已经开始的裁员，也包装成AI转型成果。说穿了，部分所谓「AI优化」，可能只是传统削减成本换了一个较时髦的名字。

这亦解释了为何市场上不时出现「AI遮丑布」。企业管理层作出错误投资、过度扩张，又或者错判市场需求，最难向股东交代的，往往不是蚀了多少钱，而是承认自己看错方向。若能将裁员说成「拥抱AI」、「重整资源」或「提升效率」，同一件事听起来自然性感得多。

Meta便是一个值得观察的例子。公司多年前雄心勃勃押注元宇宙，不但将Facebook改名为Meta，更长期投入巨额资金发展Reality Labs。结果元宇宙热潮未如预期落地，市场焦点很快转向生成式AI。当企业策略由元宇宙转向AI，裁员与资源重组自然可以被重新包装成新一轮科技转型。

这不代表Meta所有裁员都只是「遮丑」，但至少反映一个企业现实：科技潮流有时不只是发展方向，也是管理层最方便使用的公关语言。

撇开这类企业包装不谈，福特的制造业碰壁与澳洲联邦银行的客服案例，都反映不少高层过去对AI的想像实在「太简单，有时很天真」。他们以为买入一套系统、接入一个模型，再由老细拍拍脑袋宣布「减省三成人手」，就可以替公司节省数百万甚至数千万元成本。

但企业真正运作的细节，往往藏在流程之间。人类员工除了完成表面上的工作，还会补漏洞、处理例外、安抚客人、协调部门，以及在规则以外作出判断。这些工作在报表上未必存在，直到相关员工被裁走后，公司才突然发现，原来一直有人默默托住整套系统。

问题是，当企业开始重新请人，打工仔是否就可以叫价更高，趁机翻身？恐怕未必。

商场现实始终残酷。这一波所谓「人力回补」，本质上更像一场紧急救援，而不是业务扩张。对管理层而言，重新请人不是「投资未来」，而是修补自动化失误所产生的「意外成本」。借用基金朋友最爱说的一句：这个故事不够「Sexy」。

被重新聘用的人，未必因此获得更高议价能力。企业只是由「以为AI可以取代所有人」，退回到「暂时保留AI取代不到的人」。当流程重新稳定、技术再成熟一点，管理层仍然会再次研究哪些职位可以被削减。

所以，近期个别企业撤回裁员安排，并不代表AI裁员潮正式逆转，更不代表打工仔赢了。它只是证明一件事：AI可以减少工作量，却未必能承担工作背后的责任；可以模仿流程，却未必能处理所有例外。

AI炒错人再请返，老细或许真的认错了。但在他们的计算表上，打工仔未必重新变成资产，只是由「可以删除的成本」，变回「暂时不能删除的成本」。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问