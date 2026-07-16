新地观塘商场改名「The ANGLE」 首阶段开放六成楼面 冀打造动漫新地标

新鸿基地产（016）旗下位于观塘巧明街98号、原名「三布目」（Scramble Hill）的商场，重新命名为「The ANGLE」。商场总建筑面积约50万平方呎，共11层，提供逾200间商店。新地指，The ANGLE瞄准市场对动漫游戏及特色餐饮的需求，盼将其打造为全港标志性的动漫潮流与休闲生活地标，当中人气餐厅及潮玩娱乐品牌占整体约六成。

打造首店经济 引首驻港商户

新地代理租务部副总经理孙雅茵表示，项目策略性打造「首店经济」，引入多间首度登陆全港及进驻九龙或九龙东的商户，包括全港首间过万呎卡牌玩具旗舰体验馆「HobbyLand x BattleGround」、全港首间诚品动漫主题概念店，以及全港首间「LBUY」潮流生活轻食概念店，三大游戏机中心巨头TAITO STATION、NAMCO及冒险乐园亦同场进驻。

暑假率先试业 正积极招商

新地指，商场目前正积极进行招商及商户进驻筹备，计划分两阶段开幕，今年暑假率先试业，第三季陆续进驻，首阶段开放约60%楼面，以餐饮为主力。孙雅茵提到，餐饮方面引入首度登陆香港的咖啡品牌「M Stand」、日本连锁牛肉饭专门店「松屋」九龙东首店、屯门名物「云川米线．红薯粉」九龙首店等话题品牌。

新地代理写字楼租务部总经理卢经纬表示，项目基座为双座甲级写字楼The Millennity，提供约65万平方呎办公空间，相信写字楼的跨国商务与白领客群将为商场带来庞大且稳定消费力。

划分四大主题空间

新地指，The ANGLE 包含空间、视角及汇角三大概念，并划分为「Anime ANGLE」、「Food ANGLE」、「Pet ANGLE」及「Your ANGLE」四大主题空间，分别聚焦动漫娱乐、美食餐饮、宠物友善及个人休憩专区。为配合开幕，商场8月亦推出活动包括《超人英雄展》、《爆旋陀螺X亚洲杯港澳区选拔赛》及「Cantopop Party」等。