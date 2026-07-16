立会通过网约车4项附属法例 Uber：积极申请牌照 滴滴及高德支持规管制度

立法会今天（16日）通过规管网约车服务的4项附属法例，最快8月接受牌照申请。网约车平台Uber表示，会积极准备提交牌照申请，同时在此过渡期内，全力支援其司机伙伴，并保障他们在平台上建立的生计。

Uber：过渡期续保障司机生计

Uber发言人表示，政府在建立清晰的网约车监管框架迈出重要一步，该平台的首要任务依然清晰明确，即为本地乘客和访港旅客提供安全、无缝的交通体验，同时在此过渡期内，全力支援其司机伙伴，并保障他们在平台上建立的生计。

Uber指，会积极准备提交牌照申请，并继续与政府及各持份者保持建设性合作，期望建立一个务实、适时且以数据驱动的检讨机制，确保有关制度能与时并进，以满足本地乘客和访港旅客的交通需求。

滴滴：增长期投入香港信心

滴滴指出，清晰的规管框架进一步增强其长期投入香港市场的信心。该平台表示，将积极配合政府后续安排，依照法例要求推进各项合规准备，包括完善合规营运、数据备存与提交、客服及安全管理等机制，支持规管制度平稳落地。 该平台又指，将继续与政府和业界伙伴紧密合作，充分发挥的士与日后网约车运力的优势互补。

滴滴表示，踏入暑期出行旺季，其平台数据显示，7月以来香港主要景点、购物区及酒店周边的用车需求按月增长近50%，相关需求预计还将进一步上升，并即将推出一系列夏日优惠，旨在为香港本地旅游和消费增添活力。

高德：动态评估牌量 照避免恶性竞争

高德表示，高度认可牌照数量采取「总量管控、动态评估」的审慎态度，充分考虑了香港独特的城市条件，即人口密度高、道路承载力有限、公共交通生态需要平衡，既满足市民现有的乘车需求，又避免无限制发牌引发的恶性竞争和道路堵塞。

网约车与的士共存互补

高德指出，其一直以公平平等的方式为各网约车和的士平台导流，将各平台的服务质素、价格等资讯简约化展示给用户。该平台认为，有关模式天然具备的士与网约车「共存互补」的基因，与当局提倡的政策方向高度一致，将协助的士业界增加接单机会。

该平台又援引市场资讯机构QuestMobile的最新数据指出，高德月活跃用户约9亿名，跨境打车业务遍布49个国家和地区，可为香港的士行业带来大量内地及国际游客的订单需求，切实增加的士司机收入。

方保侨：网约车的士不是「零和游戏」

另外，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，政府正式落实网约车规管框架，对香港迈向「智慧城市」与「智慧出行」而言，是一个具有里程碑意义的跨越。他指出，当局提出建立「智能监管系统」，利用电子渠道接收平台营运数据，不仅大幅提升了政府的监管效率，更是将出行数据转化为未来智慧城市规划养分的关键一步，方向非常正确。

方保侨认为，将车辆许可证上限设为1万个并进行「动态评估」，显示出政府在起步阶段既有全面考量，也保留了灵活性。他称，网约车与的士从来都不是「零和游戏」，透过科技规范化管理，两者定能相辅相成，为市民提供更多元、优质的出行选择。

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