立会通过网约车4项附属法例 滴滴：清晰框架增强长期投入香港市场信心

网约车平台滴滴表示，踏入暑期出行旺季，其平台数据显示，7月以来香港主要景点、购物区及酒店周边的用车需求按月增长近50%，相关需求预计还将进一步上升。该平台又指，即将推出一系列夏日优惠，旨在为香港本地旅游和消费增添活力。对于立法会今天（16日）通过规管网约车服务的4项附属法例，最快8月接受牌照申请，滴滴指，清晰的规管框架进一步增强其长期投入香港市场的信心。

继续与政府和业界伙伴紧密合作

滴滴指，将积极配合政府后续安排，依照法例要求推进各项合规准备，包括完善合规营运、数据备存与提交、客服及安全管理等机制，支持规管制度平稳落地。 该平台又表示，将继续与政府和业界伙伴紧密合作，充分发挥的士与日后网约车运力的优势互补。

方保侨：网约车的士不是「零和游戏」

另外，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，政府正式落实网约车规管框架，对香港迈向「智慧城市」与「智慧出行」而言，是一个具有里程碑意义的跨越。他指出，当局提出建立「智能监管系统」，利用电子渠道接收平台营运数据，不仅大幅提升了政府的监管效率，更是将出行数据转化为未来智慧城市规划养分的关键一步，方向非常正确。

方保侨认为，将车辆许可证上限设为1万个并进行「动态评估」，显示出政府在起步阶段既有全面考量，也保留了灵活性。他称，网约车与的士从来都不是「零和游戏」，透过科技规范化管理，两者定能相辅相成，为市民提供更多元、优质的出行选择。

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