港投公司业绩超预期 14%回报率媲美国际水平 麦萃才：杠杆效果正在发挥

香港投资管理有限公司（简称「港投公司」）2025年录得投资收入总额逾64亿元，较上一年度大幅增长约175%，投资组合的净内部回报率（Net IRR）达14%，浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才接受《星岛头条》访问时指出，港投公司去年的IRR达14%左右，若与环球其他具官方背景的投资公司比较成绩并不逊色。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨亦指，以成立仅3年时间「创投基金」而言，港投公司的业绩超乎市场预期。

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跑出企业回报可弥补失利

麦萃才指出，港投公司投资的企业均由初创阶段起步，资金起初以「延后回报」的形式存在，须待企业产品成熟、具备盈利能力甚至符合上市门槛后，估值才会显著提升。过往坊间有评论指港投个别投资企业出现破产，质疑港投公司投资取态，麦萃才直言相关人士不熟悉创投运作逻辑，因港投公司类似创投基金，投资100间公司不会每间也赚钱，只要跑出的企业回报够高，足以覆盖失败项目的损失，整体组合依然可以维持合理回报率。

他指更重要是，港投公司另一大价值是撬动市场资金，培育具备高增值潜力的产业在香港落地生根，从而创造就业及推动经济结构升级。据港投公司公布其「引资效应」达1比8以上，意味港投公司每投入1元，即带动逾8元市场长期资本跟投，正正反映这种杠杆效果正在发挥作用。另外，港投公司指有30多家被投企业已经或正筹备于今年内提交在港上市申请。麦萃才指出，港投公司投资企业最终于香港上市，亦有利本港金融市场及资产管理业发展。

未来数年持续进「收成期」

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨亦向《星岛头条》表示，港投公司去年投资收入大增175%、累计IRR达14%，以成立仅3年时间的创投基金而言，无疑是超乎市场预期。他指，由于港投公司类似创投基金的运作模式，早期投资的企业一旦迈向IPO，其带来的估值提升效应相当显著，远高于在A轮、B轮等早期融资阶段所能带来的回报，故此随著愈来愈多被投企业陆续上市，港投公司未来数年有望持续进入「收成期」。

展望港投公司未来投资方向，方保侨建议除了延续现有硬科技、生物科技及AI等赛道外，可考虑加大力度布局新兴能源，因为随著全球AI应用及晶片产业急速发展，电力供应将成为关键瓶颈；另外，中美等大国近年亦积极部署太空竞赛及相关基建投资，太空科技相关企业亦值得考虑。事实上，港投公司亦在年报披露，未来将拓展脑机接口、商业航天及数字金融基建等新领域。