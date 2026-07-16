Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港投公司业绩超预期 14%回报率媲美国际水平 麦萃才：杠杆效果正在发挥

商业创科
更新时间：12:56 2026-07-16 HKT
发布时间：12:56 2026-07-16 HKT

香港投资管理有限公司（简称「港投公司」）2025年录得投资收入总额逾64亿元，较上一年度大幅增长约175%，投资组合的净内部回报率（Net IRR）达14%，浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才接受《星岛头条》访问时指出，港投公司去年的IRR达14%左右，若与环球其他具官方背景的投资公司比较成绩并不逊色。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨亦指，以成立仅3年时间「创投基金」而言，港投公司的业绩超乎市场预期。

相关文章：港投去年投资收入超64亿 大增1.75倍 逾30企拟赴港IPO 陈家齐：投资布局迈向新阶段

跑出企业回报可弥补失利

麦萃才指出，港投公司投资的企业均由初创阶段起步，资金起初以「延后回报」的形式存在，须待企业产品成熟、具备盈利能力甚至符合上市门槛后，估值才会显著提升。过往坊间有评论指港投个别投资企业出现破产，质疑港投公司投资取态，麦萃才直言相关人士不熟悉创投运作逻辑，因港投公司类似创投基金，投资100间公司不会每间也赚钱，只要跑出的企业回报够高，足以覆盖失败项目的损失，整体组合依然可以维持合理回报率。

他指更重要是，港投公司另一大价值是撬动市场资金，培育具备高增值潜力的产业在香港落地生根，从而创造就业及推动经济结构升级。据港投公司公布其「引资效应」达1比8以上，意味港投公司每投入1元，即带动逾8元市场长期资本跟投，正正反映这种杠杆效果正在发挥作用。另外，港投公司指有30多家被投企业已经或正筹备于今年内提交在港上市申请。麦萃才指出，港投公司投资企业最终于香港上市，亦有利本港金融市场及资产管理业发展。

未来数年持续进「收成期」

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨亦向《星岛头条》表示，港投公司去年投资收入大增175%、累计IRR达14%，以成立仅3年时间的创投基金而言，无疑是超乎市场预期。他指，由于港投公司类似创投基金的运作模式，早期投资的企业一旦迈向IPO，其带来的估值提升效应相当显著，远高于在A轮、B轮等早期融资阶段所能带来的回报，故此随著愈来愈多被投企业陆续上市，港投公司未来数年有望持续进入「收成期」。

展望港投公司未来投资方向，方保侨建议除了延续现有硬科技、生物科技及AI等赛道外，可考虑加大力度布局新兴能源，因为随著全球AI应用及晶片产业急速发展，电力供应将成为关键瓶颈；另外，中美等大国近年亦积极部署太空竞赛及相关基建投资，太空科技相关企业亦值得考虑。事实上，港投公司亦在年报披露，未来将拓展脑机接口、商业航天及数字金融基建等新领域。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
5小时前
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评。
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评
足球世界
4小时前
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
02:24
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
8小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
18小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
18小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
4小时前
天文台早上9时25分改发黄色暴雨警告信号。黎志伟摄
放Lunch注意！天文台料未有一两小时本港广泛地区可能受大雨影响
社会
1小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
2026-07-15 10:00 HKT
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
时事热话
21小时前