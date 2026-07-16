苹果据报物色晶片公司收购 自研AI晶片遇瓶颈

美国科技巨头苹果公司据报正积极寻找收购AI晶片公司，并已在过去数月与投资银行及多家半导体初创公司接触，评估潜在交易，以强化旗下AI伺服器的运算性能。

新一代晶片「Baltra」传延期

外媒报道指，苹果自研的新一代AI伺服器晶片、原计划年内亮相的Baltra延期。至于现有的AI伺服器主要依赖自研的M2 Ultra晶片，但该晶片设计团队向来专注于电池驱动的流动装置，而非开发与英伟达（Nvidia）抗衡的高效能伺服器晶片，令其难以应付高要求的AI工作负载。

报道指，有关技术局限在苹果开发新版语音助理Siri时逐渐浮现。苹果今年稍早曾尝试在自家伺服器运行Google的Gemini模型，但M2 Ultra晶片无法应付该大型语言模型，苹果被迫将部分重负载工作外包至Google云端运行的Nvidia基础设施。

收购目标及规模仍处早期评估阶段

报道引述知情人士透露，苹果近期与专注模型压缩技术的初创公司PrismML举行会谈，该公司宣称可将270亿参数的大模型压缩至在iPhone上本地运行而不损失性能。目前苹果尚未公开披露具体收购目标及交易规模，相关接触仍处早期评估阶段。

今年1月，苹果斥资近20亿美元收购以色列AI初创公司Q.ai，为苹果史上第二大并购，仅次于2014年以30亿美元收购Beats Electronics。