英伟达与丰田深化AI合作 拓展至智慧城市及工厂

英伟达（Nvidia）宣布，将向丰田汽车提供人工智能硬件及软件，以支援智慧城市、交通智能系统及汽车制造工厂的发展。

英伟达于发声明指双方将加强协作，共同推动人工智能技术在现实世界中的落地应用。此前，两间已公司与美国机器人制造商 Ready Robotics联手，开发有助提升工厂安全性和生产效率的软件。

英伟达机械人与边缘人工智能副总裁Deepu Talla表示，业界本年度重点发展方向是将物理人工智能的应用范围从汽车领域拓展至机械人技术及智慧城市等层面，把应用延伸至数据中心以外。

在智能制造方面，丰田将采用英伟达的Omniverse平台，为其车辆组装生产线构建数码系统，以虚拟方式模拟不同生产方案，优化效率。另外，丰田亦会利用Nvidia的Isaac机械人平台及Nemotron大型语言模型，加速自动化软件的开发进程。