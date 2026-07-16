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巴菲特指巴郡投资Alphabet由他主导 认未更早投资是「错误」

商业创科
更新时间：11:03 2026-07-16 HKT
发布时间：11:03 2026-07-16 HKT

「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示，巴郡（Berkshire Hathaway）近期对Google母企Alphabet的投资是由他本人发起，而非接班人阿贝尔（Greg Abel）。他指二人经常沟通，彼此认可对方的决定，但最终决策由阿贝尔作出。

巴菲特认为，没有更早投资Alphabet是个「错误」，指当时Alphabet还是一家轻资产、备受市场青睐的公司，对错过该公司崛起感到遗憾。虽然Alphabet是巴郡持股比例较高的公司，但并非巴菲特最喜欢的公司之一，巴菲特称「我觉得它不如我们拥有的其他四、五家企业那么好。」

续看好苹果前景

巴菲特认为，AI领域竞争需要巨额资本投入，是Alphabet及其竞争对手面临的关键问题。苹果仍是巴郡最大持股，亦是他最看好的股票之一。

巴郡去年首次披露持有Alphabet，其后持续增持，今年亦参与Alphabet的100亿美元私募融资，以支持其AI基础设施建设。截至周二收市，巴郡持有的Alphabet股票价值近210亿美元。

批市场钟情赌博

股市方面，巴菲特对股市日益受投机交易驱动而非长期投资表示批评，「当每个人都更喜欢赌博时，很难找到有价值的东西。」他又指最有意义的投资机会很少，需要耐心和自律。

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