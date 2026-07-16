长和启动世代交接 据报电讯业务出售后 霍建宁将退休

据彭博引述消息人士报道，长和系正部署管理层接班计划，接近长和的投资者、银行家及商业伙伴已获告知，在公司完成电讯、港口及零售资产的出售和分拆后，部分高级管理人员预计将退休。主席李泽钜挑选的新一代高层将负责监督资产出售所得资金的投资和部署，若交易完成，这笔资金总额至少达410亿美元（约3200亿港元）。

长和老臣子退场 霍建宁等料退休

知情人士透露，近期一连串交易由李嘉诚左右手、73岁的霍建宁领导，他预计在完成电讯业务剥离后退休。霍建宁于1979年加入长和系，其后升任联席董事总经理，2024年退任后出任副主席兼电讯业务执行主席。其他仍在任的资深高管还包括72岁的黎启明，他主管屈臣氏集团；以及李嘉诚79岁的妹夫甘庆林，负责基建业务。

长和大多数高管已在集团工作超过30年，董事会成员平均年龄约69岁，属恒指成分股最高之一。

年内连售电讯及配电资产

长和在过去一年加速投资组合重组。今年5月，集团以58亿美元出售其在英国最大流动电讯商VodafoneThree股权，标志退出电讯业务的重要里程碑。集团亦正考虑为屈臣氏集团进行IPO，集资额至少达20亿美元。今年初，公司及旗下联属公司同意以约140亿美元出售英国最大电力配电网络UK Power Networks。

然而，拟以逾190亿美元出售43个全球港口的计划则陷入停滞，因中美在战略资产上的紧张局势升温，特别是巴拿马运河码头已成为中美博弈的焦点。

长和系近年欧洲资产交易

时间 项目 交易性质 金额（港元） 2026年 英国电讯商VodafoneThree 出售 约454.94亿元 2026年2月 英国最大配电商UK Power Networks 出售 约1,768亿元 2026年1月 英国铁路车辆租赁公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英国与Vodafone英国电讯业务 合并 约138亿元 2024年5月 英国可再生能源资产组合UU Solar 100%权益 收购 约8.9亿元 2024年4月 北爱尔兰配气网络Phoenix Energy全部权益 收购 约74亿元 2020年 一系列欧洲发射塔资产与业务 出售 约910亿元

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新一代需备投资背景

香港Port Shelter投资管理创办人Richard Harris指出，若长和真的出售这些业务，资产负债表上将会有巨额现金，「他们打算如何调动这笔资金？他们会关注哪些行业呢？」

香港VL资产管理首席投资官Vincent Lam表示，新一代领导人可能需要与资深交易员不同的技能组合，随著综合企业越来越聚焦资本配置与股东回报，而非扩展经营业务，企业正转向聘请具投资背景的高管。他举例，怡和洋行控股已招聘前私募股权高管，作为其自身转向投资组合管理与投资回报策略的一部分。

法国外贸银行高级经济学家Gary Ng认为，长和下一阶段可能需要具备传统行业以外专长的高管，「在瞬息万变且日益不确定的世界中，对技术的愿景、地缘政治上的灵活性，以及对风险的敏感度，都可能成为关键因素。」

长和未回应置评请求。

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