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港投去年投资收入超64亿 大增1.75倍 逾30企拟赴港IPO 陈家齐：投资布局迈向新阶段

商业创科
更新时间：09:05 2026-07-16 HKT
发布时间：09:05 2026-07-16 HKT

香港投资管理有限公司（下称「港投公司」）今日发布《2025年年报》，2025年录得投资收入总额逾64亿元，较上一年度大幅增长约175%，投资组合的净内部回报率（Net IRR）为14%，而截至2026年6月底，公司已累计投资超过200个项目。港投公司行政总裁陈家齐表示，「港投公司的投资方针和实践，正逐步由资本投资迈向产业赋能、生态构建和战略引领的新阶段。」

港投公司行政总裁陈家齐指随著早期布局成熟，策略赛道之间的协同效应正持续深化。
港投公司行政总裁陈家齐指随著早期布局成熟，策略赛道之间的协同效应正持续深化。

「引资效应」达1比8 逾30企业拟年内赴港IPO

在引导市场资金方面，年报披露港投公司的「引资效应」比例达1︰8以上，即港投公司每投入1元资金，带动超过8元的市场长期资本参与跟投。年报还提及，这些参与跟投的资金来源包括海外主权基金和养老基金等国际市场机构，为被投企业在不同融资阶段对接市场长期资本、产业伙伴及应用场景。

在资本市场对接方面，目前港投公司投资组合中已有10家被投企业在香港挂牌上市。此外，有30多家被投企业已经或正筹备于今年内提交在港上市申请。

港投公司《2025年年报》（节录）

投资布局涵盖三大科技赛道

目前港投公司旗下管理「香港增长组合」、「大湾区投资基金」、「策略性创科基金」和「共同投资基金」，其累计投资逾200个项目，主要分布于硬科技、生命科技和健康科技、以及新能源和绿色科技三大策略领域。

综合年报及过往公布的资料，获投资的企业及合作项目包括：硬科技领域的AI语音识别企业有光科技（Fano Labs）、具身智能机械人研发商银河通用（Galbot）、开源晶片企业赛昉科技（StarFive）及体感娱乐平台Nex等；生命与健康科技领域的AI制药公司英矽智能（Insilico Medicine）及医疗机械人研发企业康诺思腾等；以及新能源与绿色科技领域的可持续航空燃料公司怡斯莱（EcoCeres）、智慧储能企业Emaldo及电动船设备商逸动科技（ePropulsion）等。

推动跨地域人才交流与生态圈建设

2025年年报亦记录了港投公司在跨地域协作与人才交流方面的工作，例如港投公司举办了首届「国际耐心资本论坛」及「AI国际人才峰会」，并与本港多所大学建立合作关系。此外，去年年中亦首次派出代表团前往东南亚交流，旨在促进人才与科技的双向流动，推动科研成果转化为实际应用，以配合香港作为「超级联系人」的定位。

拟拓RISC-V及商业物业 设离岸人民币创投基金

针对未来的投资方向，财政司司长兼港投公司主席陈茂波表示，将透过战略投资及与企业合作，继续支持RISC-V技术的研发与产业化。同时，港投公司计划透过与区域和国际机构合作，引导资金至符合香港产业定位的商业物业。

财政司司长陈茂波指，港投公司已迈入加速发展的新阶段，全面启动「金融⸺ 创新科技⸺人才」良性循环生态圈的建设，为经济注入实质活力。
财政司司长陈茂波指，港投公司已迈入加速发展的新阶段，全面启动「金融⸺ 创新科技⸺人才」良性循环生态圈的建设，为经济注入实质活力。

就公司迈向「生态构建」的新阶段，陈家齐在年报中进一步解释，随著早期布局成熟，策略赛道之间的协同效应持续深化。她指出，投资布局已由单一项目迈向系统性升级，形成「点」、「线」、「面」协同推进的发展格局，将个别投资项目连贯起来，以促进创新链、产业链、资金链及人才链的深度融合。

展望未来，港投公司计划拓展脑机接口、商业航天、以及数字与金融基建等领域。年报亦披露，港投公司正设立「离岸人民币创投基金」，以配合国家推进人民币国际化的战略部署，支持中国科技企业走向全球。该基金将与北部都会区等核心战略锚点对接，预期将使港投公司的资本网络由香港本地延伸至大湾区、「一带一路」沿线及全球长线资本网络。

资料来源︰香港投资管理有限公司

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