苹果智能获网信办备案 阿里千问接入 美股抽升7%

中国网信办辖下「网信中国」公众号指出，苹果技术开发的Apple智能大模型，已于7月8日正式完成备案，适用场景为苹果手机。阿里巴巴（9988）就此确认，阿里千问将作为AI能力集成至「Apple智能」，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。

阿里巴巴美股（BABA）急升7%，较港股收市价高水逾4%。带动港股夜期见24958点，高水258点。

阿里：用户免却切换 直接体验千问功能

阿里表示，用户无需在不同应用间频繁切换，即可在苹果设备上直接体验千问所提供的文本与图像理解、内容生成等多种能力，整体操作更加便捷高效。

百度传为国行版iPhone开发AI功能

另外，内媒报道指，百度（9888）亦与苹果合作，为国行版iPhone用户开发人工智能功能，百度重点开发一种基于AI的搜索功能，作为「Apple智能」功能套件的一部分，能够处理图像和文本，并升级为中国版的Siri语音助手。百度美股（BIDU）亦升逾3%。

内媒报道，此次国行版Apple智能正式通过审批，意味著苹果AI服务将很快覆盖到国内用户，补齐国行苹果设备在智能化体验上的功能，有望最快在今年秋季发布的iPhone 18 Pro国行版，首次搭载完整的Apple智能功能。