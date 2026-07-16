高档长者公寓抗北上安老潮 月费8.8万元住跑马地 主打医社合一 「为香港做一件好事」

政府统计处数据显示，2025年香港65岁以上人口已占总人口25%，预计到2060年每三人便有一人是长者。面对公立安老院舍轮候时间长达数年的困境，近年「北上养老」渐成风气。为满足长者对高质素本地安老服务的需求，位于跑马地云地利道、由其士集团与基督复临安息日会港澳区会共同发展的「曦芸居」，日前宣布与尚至医疗集团达成策略合作，将跨专科医疗团队引入社区。项目冀以全港首个主打「医社合一」一站式服务的持续照顾退休社区（CCRC）模式，吸引长者留港安老。其士集团董事总经理谭国荣表示：「今日讨论的退休，不应该只是停留在照顾的层面，而是怎样让长者继续有选择、有自主感，去管理好自己的生活。」

其士集团董事总经理谭国荣表示：「今日讨论的退休，不应该只是停留在照顾的层面，而是怎样让长者继续有选择、有自主感，去管理好自己的生活。」

百名专科进驻 打造「中间选择」

北上养老渐成潮流，惟医疗配套仍是不少长者留港安老的主要考虑。香港跨专科医疗集团尚至医疗旗下有逾百名专科及全科医生，旗下有逾百名专科及全科医生，覆盖心脏科、肾科、老人科等范畴。然而，单纯的门诊业务难以触及长者日常生活，而传统安老院又缺乏临床医疗深度。尚至医疗集团创办人兼集团首席执行官刘嘉霖形容，服务是「在家庭和医院之间提供一个中间选择」。

根据协议，尚至医疗将为合资格住户安排专属临床服务，包括专业医护人员到现场评估及提供适时治疗，并引入与本地顶尖大学合作研发的AI驱动筛查及风险监测工具。他直言，「市场现时对老龄化的处理很碎片化，希望能够将医疗和养老结合，为香港做一件好事」。

跨团队跟进 变被动治疗为主动管理

其士集团董事总经理谭国荣指出一个香港社会极为普遍的现象，许多长者做完手术出院后，回到家中往往缺乏足够资源完成整个康复过程，最终导致病情反复、再次入院。他点出这次合作的更深层意义，「这带来结构性的转变，由被动的医疗走向主动的健康管理」。

尚至医疗集团执行委员会主席、心脏科专科医生王国耀分享了一个具体案例。他一名诊治了30年的心脏病老病人，日前跌倒断了髋关节，术后王国耀主动邀请对方到曦芸居休养，「有专家团队、物理治疗、非常好的饮食营养，帮助他尽快站起来、走得回」。

肾科专科医生何继良则从慢性病管理角度补充，香港现时有接近60万长者患有慢性病，平均年龄逾70岁。他透露，未来双方甚至可能在项目内发展专属的院内洗肾服务，「病者都不需要在医院走来走去，有需要的时候就在这里接受治疗」。

AI布景助阵 科技赋能复康细节

与传统安老院的密集床位不同，曦芸居每层仅设数个单位，空间宽敞。每层大堂采用不同颜色设计，方便长者记忆自己所住楼层。认知照顾型单位的设计更见心思，镜子以竹帘遮盖，避免认知障碍住户因镜中影像产生惊恐；门口设有拍卡系统及摄影机，侦测到游走倾向时会亮红灯警示；每个房间的叫人钟可与护士站直接对话，壁灯会随住户求助状态变色。

休闲设施区设有全港首个设于长者生活协助型社区的水中跑步机，物理治疗师可透过智能装置调节水压、速度及重量，即使膝盖退化的长者亦可在水中进行复康。此外，室内恒温游泳池、智能健身室、美发室、品茗室一应俱全，俨然高端会所格局。

曦芸居亦与香港理工大学合作开发AI布景系统。六层楼各有不同雀鸟主题，住户在前置摄影机前挥手，萤幕画面会随手势变色，治疗师可据此进行认知刺激活动。另一块萤幕则模拟跑马地马场实景，让住户在熟悉的环境中延伸生活记忆。刘嘉霖强调，医疗团队会紧密跟踪数据，「当有数据出来的时候，是有医生和医护人员去评估这个数据，去判断相关的干预手段是什么」。

月费逾9万 专属救护车成竞争筹码

曦芸居近期推出三项生活协助型住宿计划，认知照顾住宿计划月费95,860港元，中风复康及安心舒缓住宿计划均为88,360港元。费用涵盖跨专业团队照护、医生会诊、复康治疗及社工支援。这个定价明显锁定高端市场，但刘嘉霖强调，「预防的成本永远低过送一个老人家去医院。」项目鼓励「正在老」的人士提前体验，「做适合自己年纪的运动训练，短住在此」。

此外，尚至医疗为住户提供的专属私家救伤车服务，亦是一大竞争筹码。他透露，若住户出现紧急情况，无需召唤999送往公立医院，尚至医疗可在短时间内以专车将病人送往养和等惯常就诊的私家医院，「争取黄金时间」。

曦芸居近期推出三项生活协助型住宿计划，认知照顾住宿计划月费95,860港元，中风复康及安心舒缓住宿计划均为88,360港元。

医疗科技落地 示范模式未来延伸至家庭

刘嘉霖在简报会上进一步阐述了这次合作的更深远意义。他直言，这次合作填补的正是香港现时长者护理的一个缺口，「当你做到一个示范单位，你就会引来很多有心有能力、有资源的人一起考虑成为我们的伙伴。如果集结成一股力量，你就会有机会示范到一个新的模式，而这个模式不一定是成本很高的」。

他强调，当现代医疗与健康科技真正应用在一个场景里面，而非每年只做一次乐龄科技展览，这些技术便有机会延伸到一般家庭。但与此同时，长者亦需要一个像曦芸居这样的场景，在每年某些时间回来做更密集的深度照顾。「就不要觉得这个地方只是一个安老院，等到我真的走不动的时候才要去」。

刘嘉霖以自己为例，「我都是一个两蚊卡的人士，但我都还很活跃，保持我的工作强度。每个人在六十几岁、七十几岁，可以做的东西很多。」他认为，若只用很窄的角度去看安老院，便会错过这种「老龄化伙伴机构」的价值，「这个场景适合给你一些持续的训练、好的建议和执行的细节，帮你活得更好。不要怕活到一百二十岁，而是怎样活好人生的后半段」。

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