SHOPLINE建议本港商户提供「情绪价值」 应对内企竞争 调查指用KOL直播订单量增77%

一站式智慧营商平台SHOPLINE公布最新数据，显示去年香港直播电商市场录得显著增长，期内直播场次按年大幅飙升187%，至近8.9万场，带动的商品交易总额（GMV）以10亿元计。SHOPLINE香港总经理简家乐表示，面对内地电商巨头攻港，香港商家不应单纯进行价格战，建议商户应著力建立品牌价值及向顾客提供情绪价值，例如在直播中分享理念或推出IP联名产品，以独特性吸引消费者。

去年香港直播带动GMV逾10亿元

SHOPLINE过去六个月的追踪数据显示，有应用KOL进行推广的品牌，在直播活动期间网店总订单量平均录得77%增幅，结帐转化率提升近70%。而在直播期间录得的GMV，亦较无直播同期平均高出47%。

推出AI工具助商户寻商机

简家乐指出，SHOPLINE自2025年起探索直播领域，冀透过大数据分析协助品牌精准对接合适的直播主，并制定选品策略。他提及，目前香港电子商贸占整体零售业销货价值的比例仅逾10%，相较东南亚等地区仍有庞大增长空间。他又指，公司将会重点发展AI领域，并已于6月推出Smart AI的MCP（模型上下文协定）功能应用，协助商户将业务数据与AI工具安全对接，以寻找潜在商机。

伙香港零售管理协会推专属直播企划

为进一步推动业界发展，SHOPLINE宣布联同香港零售管理协会，于7月中至8月「香港开心购物节2026」期间推出专属直播企划，联合9个品牌及6名直播主进行一系列带货活动。香港零售管理协会执行总监罗振邦表示，直播带货已跃升为品牌营运的基石，冀透过是次合作为零售业界的数码转型提供关键支援，协助品牌深耕客户关系。