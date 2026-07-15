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信保局上年度受保业务录1919亿元创新高 整体溢利大升68%

商业创科
更新时间：15:46 2026-07-15 HKT
发布时间：15:46 2026-07-15 HKT

香港出口信用保险局向立法会呈交2025/26年度年报，在财年内，信保局的受保业务连续第二年创下新高，录得1,919.74亿元，按年上升19.4%，为成立60年以来的历史性新纪录。

于该年度，信保局录得溢利2.66亿元，按年大升67.7%，当中包括净投资收入1.69亿元，按年升48.4%。信保局三大受保市场为中国内地（占受保业务总额23.9%）、新加坡（占23.8%）及美国（占14.4%）。

中小企保单增速显著

受保产品方面，电子产品为最大受保产品类别，业务总额按年上升122.4%；纺织及成衣和矿产品则分别下跌11.2%及上升22.8%，位列第二及第三。此外，新保单数目上升18.3%，当中以中小企保户持有的「小营业额保单」及「网上微企业保单」占了很大的增长比例。

赵民忠：赔偿率维持较低水平

信保局总监赵民忠表示，该年度受保业务总额创下历史新高，升幅近两成，成绩令人鼓舞。尽管近年外围环境充满不确定性，该局仍致力满足企业不断演变的保险需求，过去三年的受保业务一直维持双位数增长，同时亦将赔偿率维持在较低水平。

正扩大跨境电商保险范围

他称，该局作为香港出口商的坚实后盾，去年因应中美贸易纠纷升级，迅速推出「特别支援措施」，适时协助企业应对放帐风险；另外亦将20个免费买家信用评估服务限额的覆盖范围延伸至该局承保的所有市场，以及将针对跨境电商的贸易融资保险扩展至更多电子商贸平台，致力协助企业发掘商机。展望未来，他指，在配合国家「十五五」规划及香港五年规划下，信保局将持续提升保障方案，为香港和内地企业「走出去」提供更全面的支援。

为庆祝成立60周年，信保局继4月推出保户奖赏计划，为客户提供高达6,000元的回赠奖赏以扣减保险费等费用后，于7月则推「中小企保障易」先导计划，以更融通的审批准则，协助中小企解决在出口贸易中，面对部分海外买家有较高信用风险而难以通过一般承保的审批。

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