ASML年内第二次上调业绩展望 拟明后年各增加30%产能

人工智能需求激增刺激晶片制造机有更高需求，荷兰半导体设备制造商ASML上调年度业绩展望，是今年之内第二次。

ASML今年4月曾预期今年销售额为360亿欧元至400亿欧元，最新上调为430亿欧元至450亿欧元。 数字远高于彭博汇总分析师平均预期的393亿欧元。毛利率料由51%至53%提升至54%至56%。

提高光刻机产能满足大量积压订单

ASML行政总裁 Christophe Fouquet宣布，计划提高其极紫外光刻机的产能，以满足2028年大量积压的订单。他指客户需求不仅促使他们增加资本支出，还加快了所有计划的实施。

该公司表示，计划今年将低数值孔径低NA EUV设备产提升至约65台，而明年再将产能增加约30%，同时正在研究2028年再增加30%的可能性。

ASML是唯一一家生产精密光刻机的制造商，对于制造先进半导体至关重要。例如全球最大的半导体公司之一英特尔已开始使用其最先进设备进行晶片生产，新设备能够提供更精确的图案化，从而制造出更先进的晶片。

该公司第二季净销售额为93.3亿欧元，超越市场原先预期的88.5亿欧元。第二季纯利29亿欧元，亦高于分析师预期的26亿欧元。