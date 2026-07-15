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支持内地限制资金外流措施 金发局对港资管业未来充满信心

商业创科
更新时间：14:25 2026-07-15 HKT
发布时间：14:05 2026-07-15 HKT

内地近期正透过整治非法跨境投资等措施限制资金外流，金发局董事会成员卢彩云表示，支持内地政府的整治措施，令资金透过合规渠道流入香港作投资和保障投资者，加上局方积极与证监会等机构，扩宽理财通在产品和配额方面的范围，对香港资产管理产业未来发展持乐观态度和充满信心。

趁环球局势动荡作多元化发展

金发局主席洪丕正亦补充说，香港是少数既为环球经济增长提供了平台，又为风险分散提供了避风港的少数地区之一，相信香港可利用现时环球局势碎片化和动荡的局势，实现多元化发展。

随著SpaceX等大型新股在美国上市，香港今年的IPO集资额排名将受到冲击。洪丕正表示，IPO市场不仅要关注集资规模，还要考虑新股的数量、范围和质量，认为市场不必为这些大型新股没有来港上市感到不安，本港作为顶尖的金融中心，新股规模和数量依旧取得突破性进展，另外香港还正致力于提升自身吸引力，拓展新经济产业如生物技术、科技企业等支持范围。他还指出，香港应持续探索多元化上市方式，并吸引能够实现这种多元化的潜在未来投资者，从而提升上市项目的质量，而非仅仅局限于数量扩张的策略。

东盟中亚企业来港集资成趋势

谈及外资对香港最关注的因素，金发局副主席冯华健指出，在地缘政治局势影响下，正看到很多来自东盟和中亚的企业，尤其是集中于能源、石油、天然气，以及其他金属矿产的企业，正在考虑透过在香港上市及其他融资模式来筹资的明显趋势，过往这些企业更倾向在英国伦敦或加拿大多伦多上市。同时它们在本国的基地之外，也寻求在香港设立基地，以作为另一个总部，这对香港来说是一个非常正面的转变。他续指，香港正成为外资非常理想的选择，主要由于香港实行「一国两制」，有中国内地作为强劲的后盾。

续引长期耐心资本等提出方向

自2013年成立以来，金发局已提出275项政策建议，其中201项已获香港特别行政区政府跟进，采纳比率达73%。金发局行政总监董一岳表示，未来几个月内推出于去年推出的概念报告2.0版本，进一步就吸引长期耐心资本、改善提升金融建设、完善退市机制等方面提出发展方向，冀政府关注和采纳建议。另外，金发局接下来不仅去开发新兴市场或新市场，同样会维持联系「老朋友」市场。

同日金发局发表其2025-26财政年度报告，阐述金发局于2025年4月1日至2026年3月31日期间，在推动香港金融服务业发展方面的关键举措与成果。

期内，金发局共发表六份政策研究报告及刊物，包括一份具高度影响力的概念文件，为资本市场发展勾划策略蓝图；以及一份探讨优化大宗商品市场，以支持香港持续转型的报告。同时金发局参与及举办约190场本地及国际活动、会议及与海外交流，亦于年内进行九次外访，涵盖欧洲、北美、南美、中东、东盟及中国内地等重要市场。

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