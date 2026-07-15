「JHC真好城」旗舰店开幕 CEO：找广告公司取名逾一年时间 增快消品比例至六成

「日本城」今日（15日）正式更名为「JHC 真好城」，其位于铜锣湾高士威道8号的首间全新升级旗舰店今日开幕。母公司国际家居零售（1373）主席兼集团行政总裁魏丽霞表示，改名冀更贴地发展，相关工作将在8月底前完成。她笑言，找专业广告公司取名超过一年时间 ，「揾到一个真好的名」，并称更名是「大工程」，将先对全港招牌进行更换，再陆续翻新内部。

获京东自家品牌销售权

除了现时售卖的零食、小家电，以及生活杂物，魏丽霞指，将在店舖内做多点快消品，比例超过6成，且JHC已获得京东自家品牌「京造」以及「OCHAMA」的销售权，涵盖小家电、生活家品等类别，将从零售店转移至一站式生活平台。

JHC真好城又于指定分店增设「体验区」，提供产品试用及试食，魏丽霞表示，改名只是其中一步，升级包括服务、沟通及体验升级。她续指，以往日间送货模式亦调整，将改为下午配送，减少日间货品堆积堵塞门店通道的情况，同时腾出更多人力，让门店员工有充足时间与到店顾客沟通，提升消费体验。

魏丽霞指，将善用全港超过260间分店的社区网络，目前已与HKTVmall及友和YOHO合作，让顾客可于就近的JHC分店提取网购货品，服务更涵盖需冷藏货品。

