Meta遭26名员工入禀控告 涉用AI筛选裁员名单 歧视残疾及病假员工

Meta遭26名员工入禀，指控公司在大规模裁员中使用AI软件筛选员工，并不成比例地针对残疾人士或因病休假的员工，案件周一在美国加州奥克兰联邦法院提起。据路透社报道，入禀文件指，Meta今年稍早裁减数千个职位时，依赖生产力、AI token使用量等因素筛选裁员名单，令因健康状况或照顾家人而缺勤的员工处于不利位置。

要求暂停7月22日裁员

26名原告于5月获通知，职位将由7月22日起被裁撤。他们正寻求法院作出初步裁决，以在相关仲裁索赔处理期间，阻止Meta完成裁员。员工表示，Meta协议要求员工以个别方式仲裁工作场所争议，但并不适用于临时救济请求。

Meta否认AI决定裁员

Meta发言人回应称，相关指控缺乏依据，并表示公司人手管理及组织决策「过去及现在均由人作出，而非AI」。

Meta今年5月裁减全球约10%员工，即接近8,000人。路透社早前报道，公司原本计划今年稍后进一步裁员。不过，行政总裁朱克伯格其后表示，预计今年不会再进行全公司层面的裁员。

原告指涉违反多项法例

26名原告以匿名方式入禀，来自6个州份，包括加州、纽约，以及哥伦比亚特区。他们指控Meta违反联邦及州法，相关法律禁止对残疾员工、放医疗假员工、怀孕员工作出歧视或报复。原告亦指，Meta未有按近期加州及纽约市新法要求，测试其AI系统是否存在偏见。

被指用多套AI系统评分

根据诉状，Meta被指使用多套内部AI辅助系统，为员工打分及排名，并用于裁员名单。相关系统包括大型语言模型助理「Metamate」、由员工训练并追踪通讯及文件的「第二大脑（second brain）」，以及透过扫描键盘输入、萤幕内容、电邮及浏览器纪录得出的生产力评分。