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巴菲特捐出60亿美元巴郡 独缺盖茨基金会 打破「终身」捐赠承诺 盖茨卷爱泼斯坦案后断绝来往

商业创科
更新时间：11:33 2026-07-15 HKT
发布时间：11:33 2026-07-15 HKT

据外媒《CNBC》报道，「股神」巴菲特加快捐出巴郡股份的步伐，宣布今次向4个家族基金会捐出价值近60亿美元的巴郡B股，并设定目标，在约8年内处理完其所有巴郡持股。巴菲特在新闻稿中表示，其目标是在约8年内「处置所有巴郡股份」。他又称，虽然离世时间无法预测，但不论以何种方式，其余股份都会在2034年12月31日前捐予4个家族基金会。值得注意的是，巴菲特今次安排没有包括盖茨基金会，意味这个自2006年曾表示将「终身」捐股的承诺告一段落。

去年同期，巴菲特向4个家族基金会捐出约14亿美元股份。今次4个家族基金会获近60亿美元，意味原本可能拨予盖茨基金会的股份，亦转由家族基金会接收。

今次捐赠中，以其已故首任妻子命名的Susan Thompson Buffett Foundation将获900万股巴郡B股，现值约45亿美元。至于由其3名子女管理的Sherwood Foundation、Howard G. Buffett Foundation及NoVo Foundation，则各自获100万股巴郡B股，每个基金会所得股份价值接近5亿美元。

料每年需捐至少170亿美元股份

巴菲特下月将满96岁，目前持有的巴郡股份市值超过1,400亿美元。即使不计巴郡股价未来潜在升幅，这意味他往后每年或需捐出至少170亿美元股份，远高于去年捐出的70亿美元。

20年前承诺每年捐赠盖茨基金会

事实上，巴菲特于2006年曾称会在有生之年向盖茨基金会每年捐赠巴郡B股，只要比尔盖茨或其妻子梅琳达仍健在并参与基金会政策制定及管理。不过，2021年比尔盖茨及梅琳达宣布离婚两个月后，巴菲特辞任盖茨基金会受托人，外界开始关注他与比尔盖茨之间长期友谊是否出现裂痕。

2024年，巴菲特曾表示，盖茨基金会在他身故后将不会再获得资金。他当时亦修订遗嘱，安排由3名子女成为慈善信托受托人，管理其逾99%的财富。

巴菲特曾称与盖茨对话没有意义

今年，爱泼斯坦相关文件揭示爱泼斯坦与比尔盖茨之间的关系，进一步令巴菲特与比尔盖茨之间关系受压，据报两人在爱泼斯坦案曝光后已没有往来。巴菲特今年3月接受CNBC访问时表示，自事件曝光后，他已没有再与比尔盖茨交谈，并称在事情厘清前，不认为进行大量对话有意义。《华尔街日报》早前亦报道，巴菲特暂缓向盖茨基金会作年中捐赠，等待律师行审视基金会与爱泼斯坦关系的结果。

过去20年，巴菲特向盖茨基金会捐出的股份，以捐赠时价值计算接近480亿美元；若按现值计算，相关股份价值约1,590亿美元。盖茨基金会多年来已出售大部分股份，以支持其营运。

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