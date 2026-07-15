海力士ADR大升27% 较韩股溢价逾五成 大行吁「增持」望升七成

SK海力士美国预托证券（ADR）上市仅三日，已较韩国本地上市股份出现逾五成溢价。其ADR周二急升27%，不但收复前一日9.3%跌幅，更带动相对首尔普通股溢价扩大至51%，远高于上周265亿美元ADR发行定价时约3%的溢价水平。

受ADR隔晚急升刺激，SK海力士在韩国交易所盘中最多升12%，在韩国上市的SK海力士今年以来累升226%。韩股亦同步反弹，韩国综合指数盘中最多约7.3%，三星电子升8%。

巴克莱目标价为330美元

巴克莱将SK海力士美国ADR纳入研究范围，首予「增持」评级，目标价330美元。按周二收市价计，该目标价仍有约70%上升空间。

由Simon Coles牵头的分析师团队在报告中指出，预期2027年存储晶片行业供需紧张将进一步加剧，2028年供需改善空间亦有限。分析师认为，SK海力士若在美国布局前端晶圆制造业务，有望收窄与美光之间的估值差距。

SemiAnalysis：股价调整属入场机会

SemiAnalysis亦唱好SK海力士。该机构认为，公司DRAM业绩前景依然强劲，近期股价调整反而属入场机会。分析师Ray Wang预测，SK海力士2026年第二季DRAM综合平均售价将按季升约45%，DRAM业务营业利润将达55万亿韩元。

报告并指出，虽然近期存储板块波动令投资者忧虑，但SK海力士及其他头部存储企业，仍是半导体行业中风险回报最具吸引力的选择之一。