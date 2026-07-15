DeepSeek传最快年底递表A股上市 拟再吸水百亿 投前估值料4800亿

中国AI初创企业DeepSeek据报已开始筹备首次公开招股，最快今年在内地递交上市申请，目标2027年上市。据彭博引述消息报道，DeepSeek已开始规划内地IPO，并正与会计及银行顾问接洽。公司正与会计师事务所合作，目标在12月底前完成财务报告，并计划在今年年底或2027年初提交IPO申请，具体时间取决于财务报告的准备情况。

上市时间仍视乎市况及业绩表现而定，相关计划仍可能改变。DeepSeek未回应彭博查询。

除了筹备上市，DeepSeek亦计划在IPO前再进行私募融资。据报，公司正与新投资者商讨新一轮融资，目标投前估值至少达4,800亿元人民币（约710亿美元），较6月初完成首轮外部融资时约500亿美元估值进一步上升。

DeepSeek今轮目标至少集资100亿元人民币，最终金额或视乎投资者参与程度而增加数倍。该公司数周前才完成规模达70亿美元的创纪录融资，投资者包括腾讯及宁德时代等大型企业。

资金用于扩充算力

DeepSeek今次寻求更多资金，主要为支持其扩张计划，包括增加运算能力。全球AI实验室目前均积极寻求数据中心及算力基础设施，以支撑模型训练及AI服务运作。

管理层早前曾向潜在投资者表示，公司将优先推进突破性AI研究，而非短期商业化。创办人梁文锋亦曾在投资者会议上承诺，会继续开发开源AI模型，同时追求实现通用人工智能，反映公司更重视AI前沿研究，而非商业化理念。