钟培生HKTCG招聘掀争议 月薪4万要24/7待命 网民狠批时薪低过最低工资

「百亿富三代」、HKTCG创办人钟培生近日为旗下尖沙咀iSquare卡牌专门店HKTCG公开招聘两个全职职位，包括「创办人执行助理」及「全球TCG采购经理」。帖文明言职位需「24/7 on call」及「无work life balance」，随即引发网民热议，质疑待遇与工时要求不成正比。

「百亿富三代」、HKTCG创办人钟培生近日为旗下尖沙咀iSquare卡牌专门店HKTCG公开招聘两个全职职位，包括「创办人执行助理」及「全球TCG采购经理」。

职位要求严苛 学历语言门槛极高

根据招聘内容，「创办人执行助理」月薪3万至4万元，并非传统文职角色，需将高层指令转化为工作流程，「冷酷无情地追踪」各部门执行情况，帮老板追逼同事或供应商进度，并需熟练运用Gemini等AI工具起草SOP。应征者须具备顶级大学或海外知名学府学士学位，英、粤、普三语达商务谈判水平，精通日语更会获得额外加分，并具备「瞬间理解复杂商业逻辑，达到零重复解释」的能力，同时需保持专业形象陪同出席商业谈判与VIP会议。

「创办人执行助理」月薪3万至4万元，并非传统文职角色，需将高层指令转化为工作流程。

另一职位「全球TCG采购经理」月薪3万至4.5万元，需全球搜罗交易卡牌补充包与单卡，要求对宝可梦、航海王等卡牌有深厚且无可置疑的市场知识，并精通PSA、BGS、CGC等鉴定评级标准与全球二级市场价格动态，且需具备「极高诚信、极具攻击性的谈判能力，且能瞬间理解创办人的战略目标」。

另一职位「全球TCG采购经理」月薪3万至4.5万元，需全球搜罗交易卡牌补充包与单卡。

网民狠批时薪低过最低工资

招聘帖文一出，随即惹来网民围剿。有人计算以月薪3万元、全天候待命计算，时薪仅约41.7元，低于现行最低工资43.1元水平；即使以月薪4万元计算，时薪亦仅约54.8元。有网民直言「24/7最多出4万？惨过乞食，报得劳记，垃圾医保零食饮品，做埋唔够医病」，亦有留言指「冇料嘅会想做，有料唔会做。supply and demand」。

招聘帖文一出，随即惹来网民围剿。

钟培生回应Chur时好Chur

面对外界质疑，钟培生亲自回应指「Chur时好chur，hea𠮶阵都几Hea」，并表示欢迎网民留言，称「我每次请人留言区都好有娱乐性，帮我推下post唔该」。他强调「人工中上、bonus高」，公司会提供医疗保险、零食饮品任饮任食及员工买卡折扣等福利，并将亲自面试所有应征者，寻找「半张白纸想搏」的人才。

钟培生表示欢迎网民留言，称「我每次请人留言区都好有娱乐性，帮我推下post唔该」。

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