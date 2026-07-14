港交所下调最低上落价差第二阶段下月3日实施 0.5元至10元股份上落价位降50%

港交所（388）正式公布,下调证券交易最低上落价位的第二阶段将于下月3日（星期一）推出。今次实施阶段主要涉及股票价格范围介乎高于0.5元至10元以下股份，最低上落价位将下调50%，即相关股份最低单价变动将由现行的0.01元下调至0.005元 。

下月1日进行非强制性测试

港交所表示，随著衍生产品市场系统及指定报告中相关正股收市价显示方式调整的顺利推出，及获得相关监管机构批准，正式公布实施时间。另外，为准备第二阶段的推出，交易所将下月 1 日（星期六）上午九时正至中午十二时十分安排一场非强制性的推出前测试，以便交易所参与者在随后星期一第二阶段推出前，验证其系统已准备就绪。港交所呼吁，强烈建议所有交易所参与者参加本次推出前测试，以在推出前验证其生产环境相应之系统设置。

港交所于去年8月实施下调股票最低上落价位的第一阶段措施，第一阶段受影响的是价格在10元至50元的股票，将其最低上落价位下调50%至60%，即价格在10元至20元以下的股票，价差由原本的0.02元，收窄至0.01元；20元至50元价位的股票，价差则由原本的0.05元，收窄至0.02元。

