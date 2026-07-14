阿里云与香港影艺联盟招募中学生 参与制作AI电影 改篇港漫《魔幻刀剑笑》

阿里巴巴（9988）旗下阿里云与香港影艺联盟宣布，合作展开首部由中学生参与制作的AI动画电影项目，旨在配合政府的「全民AI」发展蓝图，将AI技术应用于影视教育领域。

项目以漫画家冯志明及视觉特效专家马文现共同开发的IP《魔幻刀剑笑》为基础，而约10名来自坚乐中学校园电视台的学生将运用阿里云全链路AI视频创作平台「万镜一刻」（WonderClip）及视频生成模型HappyHorse，从创意构思到最终成片，从零开始制作一部探讨科技伦理的科幻动作动画。该成品计划会于未来作商业上映，并预计未来会将此项目推广至更多学校。

冯志明指出，AI技术并非用作取代传统创作，而是协助将构思作多元化发展，他期望年轻人能借此技术，以全新视角发挥该作品的宇宙观。

约10名坚乐中学校园电视台的学生，将参与制作AI电影。

阿里云：冀香港成区内AI影视创作先锋

阿里云智能国际业务副总裁、亚太北区域总经理袁志明表示，团队将与师生共同探索AI电影的可行性，推动科技与文化产业的协同创新，令香港成为区内AI影视创作的先锋。香港影艺联盟创会主席贺峰指出，计划旨在培育新世代AI媒体创作人才，将科技、艺术与社会实践相结合，让学生能将所学转化为实际的专案成果。