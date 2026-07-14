中人寿和中国神华齐发盈喜 分别料盈利倍增逾2倍和温和增长约4.7%

中人寿（2628）发盈喜，预期截至6月底中期录得净利润约1289.33亿元至1371.19亿元（人民币，下同），按年增加2.15倍至2.35倍。去年同期净利润为约880.02亿元到961.88亿元。

中人寿表示，业绩预增的主要原因包括公司锚定「三坚持」、「三提升」、「三突破」高质量发展核心思路，持续深化资产负债联动，深入推进产品和业务多元，科学管理负债成本，有效提升投产效能，令公司可持续发展基础进一步夯实；加上公司投资坚持服务实体经济，践行长期投资、价值投资、稳健投资理念，围绕资产负债匹配做好长期投资布局，提升投资专业能力，不断增强投资组合收益韧性和长期回报潜力；及公司资产配置持续优化，新质生产力等领域布局稳步推进，取得良好投资业绩。

中国神华上半年利润最多增4.7%

同日中国神华（1088）亦发业绩预告，预期今年上半年利润为284亿元至319亿元，较去年同期经调整利润数据304.78亿元，增加最多4.7%。

中国神华表示，期内对公司利润有利因素是煤化工业务量以及自有铁路、港口、航运业务量增加带来煤化工和运输业务利润按年增长；同时税金及附加同比增长，以及其他费用同比有所增加，亦对本期利润产生不利影响。