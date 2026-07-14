半导体研究机构SemiAnalysis唱好SK海力士 料DRAM盈利持续强劲 股价调整属入场机会

半导体研究机构SemiAnalysis发表看好报告，正面回应早前韩国本地券商KIS下调SK海力士盈利预测引发的市场恐慌。SemiAnalysis认为，SK海力士DRAM业绩前景依然强劲，并将近期股价调整形容为入场机会。SemiAnalysis分析师Ray Wang在报告中预测，SK海力士2026年第二季DRAM综合平均售价（ASP）将按季升约45%，DRAM业务营业利润将达55万亿韩元。报告指出，虽然近期存储板块波动令投资者忧虑，但SK海力士及其他头部存储企业，仍是半导体行业中风险回报最具吸引力的标的之一。

KIS料盈利低于市场预期

此轮股价波动的导火线，是韩国本地券商KIS于7月13日发表SK海力士第二季业绩预测报告。KIS预测，SK海力士第二季收入达80.9万亿韩元，按季增长54%，按年大增264%；营业利润60.4万亿韩元，按季增长61%，按年增长556%。

单看数字，业绩增长仍相当强劲，但市场共识预期为65万亿韩元，KIS预测低于共识约8%，被市场解读为预期过高。消息公布后，SK海力士股价一度跌逾10%，跌穿200万韩元，较6月25日历史高位回调约33%。

SemiAnalysis：DRAM现货升幅足以支撑盈利

SemiAnalysis则认为，市场对KIS报告反应过度。该机构指出，尽管调整了定价方法，并注意到近期市场噪音，但其对SK海力士第二季DRAM业绩的正面判断维持不变。

SemiAnalysis预测，SK海力士第二季DRAM综合ASP将按季增长约45%，DRAM业务营业利润约55万亿韩元。报告认为，DRAM现货价格约60%的按季升幅，足以支撑SK海力士整体盈利大幅上行；而HBM价格低单位数季度变动属于稳定，并未构成明显拖累。

SemiAnalysis同时强调，经过近期调整后，SK海力士及头部存储企业已成为半导体板块中风险回报最吸引的选择之一。

