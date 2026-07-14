三星据报探讨发行美国ADR SK海力士成功上市成诱因 惟晶片股波动或添变数

据彭博报道，三星电子正初步研究发行美国预托证券（ADR）的可能性，并已与多间银行进行初步讨论。不过，消息指，三星尚未决定是否推进相关计划，讨论仍处非常早期阶段，目前更偏向内部评估，而非已制定具体上市方案或委任银行。

庞大业务组合或惹挑战

据悉，三星将把记忆体晶片股近期剧烈波动纳入决策考虑。若最终推动美国上市，其庞大的业务组合，以及反复出现的劳资纠纷，亦可能令交易架构更具挑战。三星发言人拒绝置评。

报道指，三星过去亦曾考虑发行ADR，但最终未有推进。今次重新审视，主要受同业SK海力士成功在美上市刺激。SK海力士上周在美集资265亿美元，成为历来外国公司在美最大规模上市，反映投资者对AI基建核心供应链企业仍有需求，同时缓解市场对AI供应链估值过高的忧虑。

三星与SK海力士同属全球记忆体晶片巨头。受AI需求带动，三星股价今年以来已累升约120%，市值升至逾1万亿美元；SK海力士同期升幅更达194%，市值约9,000亿美元。

业绩胜预期仍难满足市场

不过，晶片股急升亦令市场期望大幅提高。上周三星初步业绩虽然看似胜过市场预期，但股价仍显著下跌，反映投资者对盈利增长要求已相当高，企业即使交出较佳数据，亦未必足以推动股价再上。

此外，市场亦关注新增产能陆续投产，可能缓和记忆体供应紧张，从而压低价格及毛利率。上月，三星集团及SK集团表示，计划各自兴建两座晶片厂，总投资额达800万亿韩元（约5,360亿美元），以快速扩充产能应对需求增长。

