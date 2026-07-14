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利华料下半年收入好过上半年 弹药充足续收购

商业创科
更新时间：16:20 2026-07-14 HKT
发布时间：16:20 2026-07-14 HKT

服装供应商利华控股（1346）主席司徒志仁表示，上半年收入增长24%，维持「每三年翻一番」的营业额目标。他预计，下半年收入增长将不低于上半年，而利润率亦将较上半年显著改善，因收购相关的整合成本已大致消化。

潜在收购目标20间

司徒志仁指，目前维持净现金约2,700万美元，作为「子弹」准备用于进一步收购，正同时物色约20间潜在收购目标，尤其关注欧洲如土耳其、南美等成衣制造地区，目标是将生产地由现时8个亚洲国家扩展至全球布局。他指，经济越差越有利收购，因市道疲弱时更容易以合理价格买到公司，过去疫情期间一年半内便收购了5间公司。

AI缩短自动派单时间至7分钟

平台化转型方面，利华正将人手操作的派单及拣厂流程逐步转为自动化及AI化，目标是建立服装业的「Uber模式」。利华行政总裁William Tan指出，已建立包含全球10万间工厂的资料库，并自行研发产品资讯系统，以往需时3至4小时的工序，现时「可能10分钟之内就可以做到」。他续称，利华已进行AI自动派单实验，最快7分钟内完成派单，期望全面自动化后，增长速度可由「每三年翻一番」加快至「每年翻一番」甚至更多。

客户转向单量小、次数多模式

司徒志仁指出，该公司观察到客户下单模式正转向「单量小、次数多」，品牌为减少库存风险，倾向「卖得好再补货」。William Tan补充，利华生产地已增至8个国家，中国占比逾20%、越南约50%，关税变化对其影响有限，因多国生产布局提供灵活性，毛利率近年维持27%至29%水平，不受经济周期影响。

上半年多赚2% 中期息维持3仙

利华控股上半年收益按年增长23.8%至1.13亿美元，纯利增长1.8%至540万美元。收益增长主要由收购澳洲运动服饰业务AAG所带动，相关业务已成功并入该公司平台。中期股息维持每股3港仙。

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