DSE放榜2026︱7-Eleven送考生免费即磨咖啡 14款产品限定优惠价

7-Eleven宣布，于7月15日DSE放榜日为应届考生打气。当日早上7时至晚上11时59分期间，应届DSE考生在设有7CAFÉ的香港7-Eleven分店，向店员出示学生证或DSE成绩表，即可免费获赠7CAFÉ即磨咖啡一杯，任何款式、冷热均可。

7-Eleven表示，今年藉著45周年「梗系我地」主题，于放榜日推「梗系我在」行为，同多个港人喜爱的品牌设优惠，放榜日任何顾客购买指定14款人气产品，即可享「梗系互撑价」优惠，涵盖饮品、零食、雪糕以至日常用品。

多位7-Eleven产品化身而成的角色组成应援团成员，为考生打气。

派3万份《7仔好报》 设打气专题

另外，7-Eleven特别推出《7仔好报》DSE特别号，合共印制及派发3万份，并于DSE放榜日全港免费派发。该报收录放榜日相关优惠资讯，同时亦特别加入多个为DSE考生而设的打气内容及趣味专题，希望以轻松有趣的方式陪伴考生度过放榜日。

今年亦有多位7-Eleven人气产品化身而成的可爱角色，组成「梗系我在」应援团成员，透过《7仔好报》及短片，为考生打气。