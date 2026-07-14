DeepSeek梁文锋成全球AI创办人首富 身家360亿美元  持股高达78%

初创公司DeepSeek创办人梁文锋的净资产在公司最新一轮融资后达360亿美元，成全球AI模型创办人首富，同时亦位列中国第八大富豪，仅次于硬件AI亿万富翁、寒武纪科技共同创办人陈天石。

保留近78%股份

据彭博报道，梁文锋的大部分财富源于他对DeepSeek的控制权。早前公司于6月完成74亿美元融资后，估值突破500亿美元（约3900亿港元），梁文锋则在该轮融资中个人投入30亿美元。据彭博亿万富翁指数显示，其持股比例经稀释后估计仍达约78%，目前个人身价约为360亿美元，远高于先前的167亿美元。

是次融资后，梁文锋的身价远超OpenAI共同创办人布罗克曼（Greg Brockman）的255亿美元，及Anthropic共同创办人阿莫迪（Dario Amodei）的80亿美元。虽然后两家公司拥有接近1万亿美元的估值，但其股权更分散于较大的投资者基础或多位共同创办人之间。

值得注意的是，梁文锋与美国同行最大的分别在于他保留股权的比例极高。在美国，打造一家价值500亿美元的AI公司，通常需要将大量股权转让给科技巨头及创投公司。相比之下，梁文锋保留了近78%的股份，大幅提升个人财富和对公司的控制权，在现代AI创办人中实属罕见。

早期利用庞大交易获利

梁文锋于2023年创立DeepSeek，作为其对冲基金公司浙江幻方量化AI部门的衍生企业。公司早期利用庞大的交易获利，在美国出口管制收紧之前囤积先进图形晶片，为DeepSeek开发突破性模型提供所需的算力，而无需依赖传统创投。

在2025年初，DeepSeek推出性能可媲美OpenAI等美国竞争对手，但成本更低的模型，震撼全球科技业。随后公司保持强劲势头，在近期展示最新的V4模型，并公开宣称该模型可兼容内地科技巨头华为生产的晶片。