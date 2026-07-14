会财局报告显示28%审计项目需重大改进 核数师匆促辞任案例减近半

会财局公布《2025/26年度查察报告》，过去一年会财局对39 间会计师事务所进行了定期查察，当中包括 25间公众利益实体核数师完成的58个上市实体审计项目，审查的项目中有72%的项目被评为前三级，即良好、需要有限度改进及需要改进，表现与去年持平，至于第4级需要重大改进按年维持28%。会财局表示，接下来会提高新股的财务报告的查察比例。

会财局查察部主管刘建汝表示，过去两年见，观察到会计业界一直积极改善审计质素，如多数事务所已具备防止同类问题在后续年度重复发生的能力，同时事务所所亦普遍加强质量管理制度建设，包括优化合伙人问责机制，并主动参照会财局发布的刊物与指引开展自我完善；审计项目层面，事务所与审计委员会之间的沟通增强等。

今年2月会财局紧跟证监会其后发布就首次公开招股审计项目增长的情况发出公开信，呼吁公众利益实体核数师坚守审计质素及专业诚信。会财局行政总裁赖翠碧表示，局方这份公开信时，是面向全行业整体提出的质量要求，并非针对某一家事务所或某一只IPO项目，主要出发点在于，面对近两年IPO数量叠加本地2700多家上市公司的庞大审计基数，因此担忧审计质素能否持续维持在高水平。她续指，高质量审改善不能仅靠一封信，所以查察团队在日常工作中持续跟进事务所的实际执行情况，而在公开信发出后截至年度报告期间（截至今年3月底），没有发现新股审计存在大规模或严重的问题。

赖翠碧还强调，半新股暴露出的审计问题已被纳入会财局常规查察调查范围。一旦相关个案由监管机构转介会财局，局方均会启动跟进与核查。

将提高新股查察比例

刘建汝补充指，会财局对IPO项目的查察监督，必须是 IPO 项目完成审计并上市才进行，对于尚在审批流程中的IPO，主要监管职责在港交所与证监会，接下来会局方提升2026至27年度会提升 IPO 项目的查察比例。

至于关于罗兵咸永道（PWC）的处罚和整改。赖指出，目前PWC正处于整改阶段，正依据局方的整改要求推进各项措施。

另外，报告显示，业界反洗钱合规意识与执行水平有所提升；核数师匆促辞任案例大幅减少，25年12月1日至26年3月31日期间仅36宗，较上年同期71宗明显回落。报告指出，数稳健的管治框架对维护财务报告的完整性及确保高质素审计至关重要，该框架有助于在委任及续聘核数师时作出审慎决策，从而减少不必要的仓促更换核数师情况，避免对审计执行造成压力，并减低对审计质素的不利影响。

孙德基：审计质素关乎市场信心及金融稳定

另外，会财局主席孙德基在会上再次强调，⾹港现时有超过2,700家上市公司，总市值约43万亿港元。截⾄今年7⽉，已有超过430宗IPO正在筹备中。⾦融业每天都有⼤量投资决策、融资安排、信贷评估和资产配置⼯作，⽽这⼀切，都建基于⼀个共同前提，市场相信企业披露的财务资料真实可靠，财务报表能真实⽽公允地反映企业的财务状况。他续指，财务报表审计是资本市场的重要⽀柱，⽽审计质素和财务汇报公信⼒，直接关乎市场信⼼，亦影响⾦融体系稳定，⼀旦出现重⼤财务错报或审计失当，便可能误导投资决策、推⾼企业融资成本、削弱市场信⼼，甚⾄增加⾦融体系的系统性⾵险。