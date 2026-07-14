超大型云企资本支出续增 野村：AI股回调健康

近期AI相关股价出现回调，野村大中华区半导体及科技分析师滕喆安指出，回调属健康调整，市场需消化风险，现时仍未到达周期顶峰，因超大型云端业者资本支出有望进一步增加并延伸至明年。

内地AI潜力大 利好基建供应链

野村中国科技及电讯行业分析师段冰表示，内地人工智能发展潜力庞大，投资规模仍追赶全球顶尖水平。他说，中国计划未来五年投放二万亿元人民币发展AI数据中心，建构自主完整的人工智能供应链。私营企业、大模型开发商及大型云端企业正积极研发大语言模型，带动AI训练需求急增，利好整条基建供应链。

AI基建龙头续抢占全球市场份额

段冰表示，光通信、PCB（印刷电路板）及铜箔基板（CCL）行业受惠AI浪潮，国内企业已跻身全球领导者行列，高端光模块龙头市占率逾五成。随GPU等晶片技术趋精密，带动PCB产品升级，预计今年下半年至明年，相关企业可透过技术升级及海外扩张提升盈利及毛利率。国产AI晶片供应逐步改善，大型互联网企业加大投资，本土AI基建龙头有望进一步抢占全球市场份额。

机械人方面，大中华区先进制造业分析师樊杨指行业面临中美竞争及供应链不明朗因素，双方正推动量产，部分核心零件设计仍存变数。他说，内地企业宁愿牺牲部分功能，换取更快量产及成本优势抢占销量，惟盈利受影响。预计今年中国机械人出货量可占全球逾一成五。

存储进入20年一遇扩产周期

存储晶片方面，滕喆安指中国自给率远低于需求，现时中国存储晶片占全球需求约20%至25%，惟本土供应仅占一成，存在约15%供需缺口。受AI带动，行业正式进入二十年一遇的扩产周期。过去二十年存储行业资本开支占营收比例维持25%至45%，今年已跌至15%的历史低位。若要回复正常水平，本土龙头企业必须在三年内将产能翻倍，才能应付市场缺口。

滕喆安补充，只要AI需求维持稳定，国内存储厂商将持续加大资本开支，整条全球产业链均能受惠于中国存储企业的大规模投资扩产。

