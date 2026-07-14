港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」

香港人口持续老化，加上大湾区生活成本较低、交通日益便利，港人北上养老已从零星「试水」转变为规模化刚需。由中国太平（966）投资营运的持续照料养老社区（CCRC）「木棉人家」，其总经理刘行作为北上养老趋势变化的亲历者直言，2023年开业时仅1名香港长辈入住，至2025年下半年进入爆发增长，如今常住港人接近70位，相信下半年香港长者突破百人「板上钉钉」，未来社区内中港老人比例将大致持平。然而，有长者盛赞内地养老「估唔到咁好」之余，亦受跨境转帐不易等问题困扰，业界指出急需两地政府进一步优化配套。

自费模式住户占8成

记者实地走访木棉人家，社区内楼宇密度低而且低矮，周围绿化环绕。走近园区活动楼，隐约传来长者自行摸索钢琴的叮咚声响，棋牌室内的麻将更是专为长者而设的放大版本。刘行强调，木棉人家主打活力自理型长者，目前社区常住长者平均年龄79岁，当中不乏教授、退休公务员及医生，普遍子女不在身边，身体有基础慢性病但毋须重度护理。

即睇「木棉人家」居住环境：

刘行介绍，木棉人家共可容纳约400人，透过保单直付入住的门槛为150万港元，自费入住月均费用较保单入住稍高，目前社区内八成长者是自费模式住户。他透露，社区内48平方米的一居室包括服务费为9140元（人民币，下同），85平方米的一房一厅单人收费为16060元，105平方米的两房一厅单人收费20100元，双人为22300元，具体价格视乎折扣而定，而港府亦对北上养老长者提供补贴。他指，集团未来有提价计划，幅度在10%左右。

刘行认为，「养老服务没甚么高科技，但非常有技术含量」，当前社区内管家与长者的比例为1：6，为提供贴地的情感陪伴，暂未大规模引入机械人等高科技产品，而监测老人步伐等AI设备则即将推出。对于入住后因身体原因需要特殊护理的长者，社区亦可提供护理服务，可按次或按月收费，如单次协助沐浴收费为60元。刘行指，社区面向常住长者开设免费兴趣班，种类覆盖乐器、球类运动及智能手机教学等；长者有相关特长亦可自行开班授课。

「木棉人家」总经理刘行认为，「养老服务没甚么高科技，但非常有技术含量」。

港人养老看重医护

今年72岁的港人李先生早年从事地产金融行业并移居加拿大，如今携太太入住社区已一年有余，其居住套间月租约1.2万元，直言「性价比同香港完全冇得倾」，签约前他曾与太太先后试住7间养老机构，比对位置、伙食、医护、粤语服务等。他表示，港人养老最看重医疗配套，社区十分钟车程直达祈福医院，社区内工作人员「贴心程度胜过仔女」，且社区内香港长者之间已自发形成「长者社工小组」，是年轻管家难以取代的情感补充。

跨境支付配套有待改善

然而，跨境养老现实障碍依然不容忽视。李先生提到，跨境汇款、福利政策正困扰北上港人，如从香港汇款至内地缴费时，资金常会被银行临时截留，需要长者亲自前往内地分行，耗时数小时填写海量资料，前后折腾多日才能解冻入帐。他又指，有长者不清楚「生果金」等政策变动及要求，时常听闻扣减津贴的情况发生，「几千以至上万蚊，对老人家好伤」，认为政府相关宣传不足。

刘行坦言，跨境支付手续费高昂、内地医疗无法复制香港近乎免费的公营医疗、菲佣在内地无法从业，以及离世后遗体跨境运送的繁琐程序，虽未动摇长者的决定，但却是影响生活便利与体验感受的关键细节，需要两地政府进一步优化配套。他表示面对养老行业急速扩张的市场需求，太平集团正部署在其他大湾区城市提供服务，蛇口新项目预计2027年下半年开业，由旧酒店改造为市中心康养公寓，配合重度照护需要。

