快时尚巨头Shein光辉不再 上月美国销售跌13% 网站流量增长仅单位数

快时尚服装平台Shein取得中国证监会批准，最快8月在香港上市，计划集资约20亿至30亿美元（约156亿至235亿港元）。彭博引述消息报道，最终集资额仍取决于估值及投资者反应。路透亦报道，Shein预定本周四接受港交所上市聆讯。

这宗IPO距离落地再近一步，但Shein面对的市场环境已不如以往。彭博分析多家零售追踪机构数据指出，Shein今年全球网站流量、应用程式下载量及美国销售表现均出现停滞或进一步下跌。与此同时，通胀及较高燃油成本推高零售价格，消费者网购热情降温，或令Shein上市估值承受压力。

曾两度计划美英上市皆失败

Shein上周五获中国证监会批准赴港上市，距离首次向港交所秘密递表约一年。若今次成功挂牌，将代表Shein在美国及伦敦上市计划先后受阻后，终于能转战香港公开市场上市。

据中国证监会上周文件披露，Shein计划在香港发售最多3.416亿股H股。彭博报道指，公司今次IPO可能集资约20亿至30亿美元，惟具体规模及时间仍可能改变。

估值曾高达1000亿美元

Shein过去估值曾大幅高于目前市场讨论水平。彭博早前报道，Shein在2022年估值一度达1,000亿美元，2023年融资估值为660亿美元。不过，投资者去年已向公司施压，要求将上市估值下调至约300亿美元。

估值压力来自多项因素。彭博指出，关税、来自拼多多旗下Temu的竞争，以及监管审查，均对Shein业务构成压力。

网站流量增长跌至单位数

数据显示，Shein增长速度正在放慢。Similarweb资料显示，Shein全球网站流量增长由2025年下半年按年逾60%，放慢至今年初约30%，到6月更降至单位数增长。

应用程式下载量同样转弱。Apptopia数据显示，截至5月止过去12个月，Shein全球应用程式下载量大部分时间录得下跌，最大跌幅甚至达到约30%。

美国销售6月跌13%

另外，Shein于美国市场亦见压力。Bloomberg Second Measure根据美国信用卡及扣帐卡交易数据编制的资料显示，Shein美国销售额在截至6月止过去12个月大部分时间下跌，6月按年跌13%。

彭博指出，消费者对网购热情降温，部分原因是通胀及较高燃油成本推高零售价格。今年Amazon Prime Day期间，美国家庭支出亦下跌16%，反映品牌及商户在成本上升及关税不确定性下，难以提供大幅折扣。

Temu及亚马逊加剧竞争

Shein同时面对Temu在美国及欧洲等主要市场的激烈竞争。Bloomberg Second Measure数据显示，Temu在截至6月止过去12个月多次录得美国销售按年下跌，但4月至6月已恢复增长。亚马逊（Amazon）表现则更为强劲，多数时间录得高单位数至双位数增长。