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券商倡迪士尼放弃串流业务 料专注IP授权股价可升40%

商业创科
更新时间：11:20 2026-07-14 HKT
发布时间：11:20 2026-07-14 HKT

富国证券周一（13日）表示，尽管迪士尼（DIS）股价多年来持续低迷，但放弃其串流影音业务或能扭转颓势，并估计此举将使公司更专注于知识产权及体验业务，进而可能带动股价上涨约40%。同时机构亦给予迪士尼股票「加码」评级，但将目标价从146美元下调至125美元，迪士尼昨日股价涨0.4%，收报96美元，将于下月公布第三季财报。

串流业务是主要元凶

报道指出，迪士尼股价在过去五年下跌近一半，同期标普500指数却大涨逾70%。尽管串流服务相比传统电视和电影院发行深受消费者欢迎，但分析师Steven Cahall指出，这对股东而言是不利的，甚至认为串流业务是表现落后的主要元凶，表示迪士尼不适合与Netflix及YouTube等高流量串流平台竞争，「其发行节奏是否足以应对长期用户流失率，从而保证利润率，仍是一个未知数。」

更应专注知识产权库

此外，Cahall亦强调迪士尼与其经营自有平台，更应专注于授权其珍贵的知识产权库，包括迪士尼动画长片、彼思（Pixar）电影，及漫威（Marvel）与星球大战（Star Wars）系列。

富国证券认为，在其他串流媒体服务商激烈争夺热门影片授权之际，迪士尼知识产权的价值日益凸显，并预计，若迪士尼完全专注于内容而非发行，其年度授权收入可望超150亿美元，相比2019年转型串流媒体之前获得的授权收入增长强劲。「即使迪士尼将片库授权给竞争对手的全球串流平台上，其票房、体验业务或品牌价值也不会受损。」

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