苹果控告OpenAI窃密 或拖慢对手产品开发进度

据彭博科技记者古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果（AAPL）上周对OpenAI提出诉讼， 指控其要求前苹果员工透露未发布产品的机密资讯， 并认为苹果可能在裁决前便已对OpenAI的招募与产品开发计划造成压力，损害其打造iPhone竞争对手的潜力。

可能重塑OpenAI工程文化

报道指，诉讼本身虽尚未有裁决，但指控本身与潜在调查可能使苹果员工重新考虑离职，甚至仅是面试就可能面临公司审查，减缓OpenAI的招募管道，同时指出诉讼也可能重塑OpenAI的工程文化，让前员工不愿讨论先前工作，管理层也避免触及苹果机密，导致组织更加谨慎，加上新增的法律审查与合规程序，都将拖慢开发进度。

长期来看，若苹果能证明OpenAI偷取其营业秘密，公司则可能被迫重新设计产品，类似苹果与晶片新创Rivos的和解案例。不过，OpenAI短期内仍预计在今年宣布首款产品，并2027年发布。

供应链方面，古尔曼亦指出由于打造消费性装置的供应商群体有限，且顾及苹果的市场影响力，可能影响OpenAI的硬体布局。尽管OpenAI认为公司拥有顶尖人才、法律资源及Ive和Tang Tan等前苹果高层人脉，或能减轻部分冲击，但诉讼已对公司造成难以摆脱的印象。