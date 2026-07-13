富途指内地存量客占比13% 正逐步减少 监管整改无碍在港开店计划

富途上月已根据监管要求，公布关于对存量投资者在中国内地的服务调整方案。富途证券董事总经理谢志坚表示，公司正按中证监要求有序推进合规存量客整改计划，目前内地客户占比约13%，这一比例已将持续递减，并强调「客户有需求就会开实体店」，整改行动不会影响富途在港开实体店计划。同日富途公布，旗下AI工具将会升级版，推出全新内置自研Agent「专家模式」。

富途遵循「客户至上」原则处理内地存量客 有需求就会开新店

谢志坚表示，自去年5月起，富途已全面暂停为内地客户开新账户，这是严格遵监管要求的合规行动，正如早前公司的业绩公告目前公司内地存量客户占比已约13个百分点，且随著两年期合规整改的行动推进，这一比例将持续递减，另外今次非法存量客户的整改定性的属于整个行业性问题，富途会遵循「客户至上」的原则处理合规问题。

他续指，线下门店定位始终是香港投资者的实体互动聚点，只要本地用户有线下服务需求，富途就会于当区开设实体店，增加投资者的黏性互动；加上香港本地市场仍有巨大潜力，去年日均成交额超2500亿元，「市场个饼仍远远未做大」，因此对香港的资源的投放和研发的趋势将会持续。他还强调，富途当前已在八个司法管辖区持牌运营，适行国际化策略，国际新增存量客户亦持续递增当中，并引述创始人李华早前回应，重申全年获客目标未作下调。

富途新AI贯穿全链路 非简单问答工具

富途新推出的牛牛AI「专家版」一个贯穿「信息一决策一执行」投资者全链路的 Al工具，将会数分钟产出专家解读，换言之，该AI不再是一个聊天机器人，而是一位全天候的行业专家，协助投资者作出更明智判断。同时富途强调，用的隐私与资金安全的顾虑必须被严肃对待，因此，富途 AI 构建起多重安全防线，包括支持预设模拟环境确保策略先验证后执行，密码保护机制将AI 与实际交易严格隔离，端到端信息加密传输杜绝数据外泄风险。所有敏感数据本地化处理，确保客户信息与交易环境在最高安全标准下运行。

富途AI 增长中心负责人姚文清表示，坦白而言，市场上不乏冠以 AI之名的投资工具，但绝大多数仍困于「问一句、答一句」初级形态的问答工具，面对复杂的跨市场、跨资产分析需求时力不从心，更不用说将洞察无缝转化为实际交易。而富途AI此次升级，正是要终结这种浅层互动的时代，重新定义AI投资的边界。

今年下半年优化新AI工具 缩短响应时间

姚文清续指，虽然显示牛牛AI专家版回答提问需时数分钟，响应耗时主要源于其需先充分理解用户问题、拆解和研究计划、分步执行验证，并在每步后反思校准，以确保输出达机构级深度报告水平。不过他透露，针对耗时需久的问题，富途已有优化计划，计划主要集中于以下方面，包括三方面一是升级智能规划模块，采用更小参数规模的自研模型提升推理速度；二是利用上下文压缩技术，减小输出长度；三是引入更智能模式，即根据用户问题的复杂程度做不同应答路径，并预期相关改进预计今年下半年陆续上线。