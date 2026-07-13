现代汽车工会今起罢工3天 促提高绩效奖金 保证工作不会因AI和机械人消失

韩国最大汽车制造商现代汽车（Hyundai Motor Company）今日（3日）发起为期3天的部份罢工，工会除了要求提高绩效奖金外，并要求公司保证工作不会因AI和机械人而消失。

据彭博报道，工会计划生产线员工将于本月13日至15日每日提前两小时停工，并预期周四（16日）再度召开会议，讨论下一步行动，同时持续与资方进行协商。

三星及SK海力士令诉求增加

报道指出，今年谈判的最大争议点，在于工会要求将绩效奖金与前一年度合并净利润的30%挂钩。虽然这项诉求长期以来被视为谈判的开端，但在三星电子与SK海力士因最近从AI热潮中获得巨额利润而向工人发放巨额奖金后，令该诉求获得了更多支持。

据彭博报道，工会计划生产线员工将于本月13日至15日每日提前两小时停工，并预期周四（16日）再度召开会议，讨论下一步行动，同时持续与资方进行协商。（资料图片）

报道又指，现代汽车一直站在自动化和人形机械人兴起的前端，并计划于2028年在美国工厂部署其Atlas人形机械人，以用于大批量、重复性任务，例如组装汽车零件，然后于2030年前将投入更复杂的组装工作。

忧自动化导致工时减少

工会强烈要求管理层在使用Atlas机械人之前，透过正式谈判来保障员工的收入，并建立全额月薪制度，以避免因自动化导致工时减少而造成收入损失。工会还要求将常规奖金从月薪的750%提高到800%，并将基本工资提高149,600韩元（约785港元）。同时，希望将退休年龄从60岁提高到65岁，以便延长工作年资。

在近期的谈判中，现代汽车提出把基本工资上升至8.9万韩元、一次性发放相当于薪资350%的绩效奖金，外加1,000万韩元，以及15股公司股份。但由于提议低于预期，工会拒绝了这项提议。