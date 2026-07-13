Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

现代汽车工会今起罢工3天 促提高绩效奖金 保证工作不会因AI和机械人消失

商业创科
更新时间：18:07 2026-07-13 HKT
发布时间：18:07 2026-07-13 HKT

韩国最大汽车制造商现代汽车（Hyundai Motor Company）今日（3日）发起为期3天的部份罢工，工会除了要求提高绩效奖金外，并要求公司保证工作不会因AI和机械人而消失。

据彭博报道，工会计划生产线员工将于本月13日至15日每日提前两小时停工，并预期周四（16日）再度召开会议，讨论下一步行动，同时持续与资方进行协商。

三星及SK海力士令诉求增加

报道指出，今年谈判的最大争议点，在于工会要求将绩效奖金与前一年度合并净利润的30%挂钩。虽然这项诉求长期以来被视为谈判的开端，但在三星电子与SK海力士因最近从AI热潮中获得巨额利润而向工人发放巨额奖金后，令该诉求获得了更多支持。 

据彭博报道，工会计划生产线员工将于本月13日至15日每日提前两小时停工，并预期周四（16日）再度召开会议，讨论下一步行动，同时持续与资方进行协商。（资料图片）
据彭博报道，工会计划生产线员工将于本月13日至15日每日提前两小时停工，并预期周四（16日）再度召开会议，讨论下一步行动，同时持续与资方进行协商。（资料图片）

报道又指，现代汽车一直站在自动化和人形机械人兴起的前端，并计划于2028年在美国工厂部署其Atlas人形机械人，以用于大批量、重复性任务，例如组装汽车零件，然后于2030年前将投入更复杂的组装工作。

忧自动化导致工时减少

工会强烈要求管理层在使用Atlas机械人之前，透过正式谈判来保障员工的收入，并建立全额月薪制度，以避免因自动化导致工时减少而造成收入损失。工会还要求将常规奖金从月薪的750%提高到800%，并将基本工资提高149,600韩元（约785港元）。同时，希望将退休年龄从60岁提高到65岁，以便延长工作年资。 

在近期的谈判中，现代汽车提出把基本工资上升至8.9万韩元、一次性发放相当于薪资350%的绩效奖金，外加1,000万韩元，以及15股公司股份。但由于提议低于预期，工会拒绝了这项提议。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
9小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
6小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
7小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
10小时前
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
饮食
7小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
9小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
4小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
8小时前