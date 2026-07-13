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SHEIN在港IPO聆讯传本周四进行 估值逾400亿美元 最快第三季上市

商业创科
更新时间：17:56 2026-07-13 HKT
发布时间：17:56 2026-07-13 HKT

传中国跨境快时尚巨头希音（Shein）在港上市再有新进展，综合外电消息指，希音计划周四再港进行首次公开募股（IPO）聆讯，并最快今年第三季完成上市，此次上市希音的估值约400亿至500亿美元，相当于3136亿元港元至3920亿港元。希音上周已通过中证监境外发行上市备案，当中通知书显示希音拟发行不超过3.42亿股境外上市普通股。

传希音计划在9月或10月上市 最快周四进行IPO聆讯

《路透》引述两位消息人士报道，希音计划于周四在港交所举行IPO聆讯，期间该公司需要回答港交所上市委员会成员提出的问题，一旦获得港交所的批准，希音就可以著手进行投资者路演并启动 IPO 的簿记建档。 报道还指出，该公司可能计划在9月或10月上市，目标估值为400亿至500亿美元。 

另外，据《华尔街日报》亦引述消息指，希音最快今年第三季完成上市，公司估值可能超过400亿美元（约3,136亿港元）。

计划赴美英上市曾受阻

希音上市之路崎岖，于2020年起准备赴美上市，直至2023年以保密方式向美国提交上市申请，有意寻求最多900亿美元估值，过程中因资本市场动荡及俄乌战争而先后搁置上市计划，加上始终中美监管机构不放行。其后希音未有放弃，于2024年转为寻求英国上市，惟最终亦未能获内地监管机构批准。希音最终拟来港上市，去年7月秘密向港交所递交上市申请，最新于上周五已通过中证监的境外上市备案。
 

 

 

 

 

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