Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MTR Lab与港深创科园推「创投伙伴计划」 物色AI及机械人等初企

商业创科
更新时间：18:09 2026-07-13 HKT
发布时间：18:09 2026-07-13 HKT

港铁（066）旗下MTR Lab与港深创科园公司宣布推出「创投伙伴计划」，结合MTR Lab作为国际创新科技投资者的优势，以及港深创科园的初创企业社群，协助新兴科技公司扩展规模，涵盖人工智能（AI）、新能源、新材料、微电子及机械人技术等领域。

推动全球创新科技投资

该计划旨在推动全球创新科技投资，连接来自中国内地、香港、澳门、亚太地区、欧洲及北美的科技企业，共同探索投资机会、策略指导及商业合作伙伴关系。MTR Lab指，双方已举办简介会，促进与港深创科园初创企业社群的早期互动交流，并探讨具备企业应用潜力的科技方案。

MTR Lab主要投资于智慧城市和可持续发展相关科技企业。首批参与计划的港深创科园初创企业集中于AI、新能源、新材料、微电子及机械人领域，来自香港、中国内地、澳洲、加拿大及新加坡等地。

MTR Lab：合作不只资金支持

MTR Lab投资总管史晶表示，MTR Lab一直致力支持旗下投资组合公司加速规模化并拓展国际市场，是次合作不仅是资金支持，更结合MTR Lab的商业网络与港深创科园的科技社群，为初创企业提供业务拓展机会，推动初创企业于大湾区及全球成长。

港深创科园公司生态系统发展总监周依萍指，是次合作突显了港深创科园作为「超级联系人」的角色，为创科企业提供融资及概念验证平台，并为河套合作区注入新动力，支持香港经济高质量发展。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
9小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
6小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
7小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
10小时前
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
饮食
7小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
9小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
4小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
8小时前