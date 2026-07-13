MTR Lab与港深创科园推「创投伙伴计划」 物色AI及机械人等初企

港铁（066）旗下MTR Lab与港深创科园公司宣布推出「创投伙伴计划」，结合MTR Lab作为国际创新科技投资者的优势，以及港深创科园的初创企业社群，协助新兴科技公司扩展规模，涵盖人工智能（AI）、新能源、新材料、微电子及机械人技术等领域。

推动全球创新科技投资

该计划旨在推动全球创新科技投资，连接来自中国内地、香港、澳门、亚太地区、欧洲及北美的科技企业，共同探索投资机会、策略指导及商业合作伙伴关系。MTR Lab指，双方已举办简介会，促进与港深创科园初创企业社群的早期互动交流，并探讨具备企业应用潜力的科技方案。

MTR Lab主要投资于智慧城市和可持续发展相关科技企业。首批参与计划的港深创科园初创企业集中于AI、新能源、新材料、微电子及机械人领域，来自香港、中国内地、澳洲、加拿大及新加坡等地。

MTR Lab：合作不只资金支持

MTR Lab投资总管史晶表示，MTR Lab一直致力支持旗下投资组合公司加速规模化并拓展国际市场，是次合作不仅是资金支持，更结合MTR Lab的商业网络与港深创科园的科技社群，为初创企业提供业务拓展机会，推动初创企业于大湾区及全球成长。

港深创科园公司生态系统发展总监周依萍指，是次合作突显了港深创科园作为「超级联系人」的角色，为创科企业提供融资及概念验证平台，并为河套合作区注入新动力，支持香港经济高质量发展。