台积电6月收入再创新高 按年增长68% 周四公布第二季业绩
更新时间：16:14 2026-07-13 HKT
发布时间：16:14 2026-07-13 HKT
发布时间：16:14 2026-07-13 HKT
台积电（TSM）今日（13日）公布截至6月底收入数据，受惠于AI需求强劲，收入按年增长36%至1.27万亿（新台币，下同），创历史新高；若单计6月份，收入亦按年增长67.9%至4,426.8亿元，按月则增长6.2%，同样创历史新高。以上半年计，台积电收入则达2.4万亿元，按年增长35.6%。
台积电原定于上周五发布6月收入数据，但因台风巴威（Typhoon Bavi）影响，将发布时间延至本周一。此外，公司预计于周四（16日）公布第二季业绩，届时也将更新本季及今年剩余时间的展望与计划，包括全年收入目标、资本支出、美国设厂进度、2纳米以下先进制程布局及CoWoS和CoPoS等封装进展，同时市场亦普遍预期公司将再度交出亮眼成绩。
第二季收入符合早前预期
台积电早前预估，第二季在领先制程技术需求强劲带动下，收入可望达390亿至402亿美元，以平均汇率1美元兑新台币31.7元计算，实际结果符合预期。公司指出，AI需求持续增长，支撑晶片稳健订单的关键动力，并维持今年全年美元收入增长逾30%的展望。
公司董事长暨总裁魏哲家6月在股东会上表示，台积电正同步扩充美国与台湾产能，但台湾仍是公司最大生产基地，并强调半导体需求长期存在，台积电在技术、生产效率及客户服务方面将持续保持世界第一，并对未来几年营运前景表乐观，预期公司将继续稳健成长。
最Hit
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
2026-07-12 13:49 HKT
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
2026-07-12 13:00 HKT
《爱回家之开心速递》正式收厂 林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行 张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
2026-07-12 13:04 HKT