台积电6月收入再创新高 按年增长68% 周四公布第二季业绩

台积电（TSM）今日（13日）公布截至6月底收入数据，受惠于AI需求强劲，收入按年增长36%至1.27万亿（新台币，下同），创历史新高；若单计6月份，收入亦按年增长67.9%至4,426.8亿元，按月则增长6.2%，同样创历史新高。以上半年计，台积电收入则达2.4万亿元，按年增长35.6%。

台积电原定于上周五发布6月收入数据，但因台风巴威（Typhoon Bavi）影响，将发布时间延至本周一。此外，公司预计于周四（16日）公布第二季业绩，届时也将更新本季及今年剩余时间的展望与计划，包括全年收入目标、资本支出、美国设厂进度、2纳米以下先进制程布局及CoWoS和CoPoS等封装进展，同时市场亦普遍预期公司将再度交出亮眼成绩。

第二季收入符合早前预期

台积电早前预估，第二季在领先制程技术需求强劲带动下，收入可望达390亿至402亿美元，以平均汇率1美元兑新台币31.7元计算，实际结果符合预期。公司指出，AI需求持续增长，支撑晶片稳健订单的关键动力，并维持今年全年美元收入增长逾30%的展望。

公司董事长暨总裁魏哲家6月在股东会上表示，台积电正同步扩充美国与台湾产能，但台湾仍是公司最大生产基地，并强调半导体需求长期存在，台积电在技术、生产效率及客户服务方面将持续保持世界第一，并对未来几年营运前景表乐观，预期公司将继续稳健成长。