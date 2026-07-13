Michael Burry再沽空Nvidia及Tesla  警告AI交易核心存矛盾  需求可持续性成疑

电影《沽注一掷》原型人物、美国对冲基金经理Michael Burry上周（9日）表示，已对英伟达（Nvidia，NVDA）、Tesla（TSLA）及iShares半导体ETF（SOXX）建立了新的淡仓，并剖析AI交易核心中存在一项矛盾，认为看好AI的投资者需看清未来的现实。

云服务商未来或缩减支出

Burry上周四（9日）发文表示，「超大规模云服务商一边承诺需求将持续增长，一边又表示支出大约只会持续3到4年」，认为两句话存在矛盾；并指Nvidia需要市场对其高价AI晶片有几乎永无止境的需求循环，才可支撑其高估值与收入增长。然而，对于Meta（META）、亚马逊（AMZN）及微软（MSFT）等超大规模企业而言，最理想情况则是3到4年内结束大规模投资，随后缩减支出。

他指出，Nvidia的收入增长大致是真实的，但认为公司目前收入增长与未来可持续性之间将会出现分歧，「一旦AI瓶颈以任何方式在任何时间得到缓解，都会降低Nvidia收入的重复发生率，同时拉低稀缺性溢价，进而压缩新旧晶片的利润率」。

采购晶片企业具财务压力

文中又警告，购买Nvidia晶片的企业正面临财务压力。随着近几个月数据中心热潮带动AI资本支出大幅飙升，企业的自由现金流已大幅萎缩，市场亦忧虑企业大额投资能否得到回报。Burry表示：「超大规模企业的自由现金流已经趋近于零。」虽然账面上还有盈利，但部份原因是得益于较长的折旧周期，而真正归属于股东的实质盈余并不如帐面般乐观。

直言「根本没有第三道门」

Burry又指，部份乐观分析认为「第三道门」将会打开，即AI需求不断扩张，并引领市场支出缩减并存的局面，最终令硬件制造商及投资企业同时受惠，但他直言「根本没有第三道门」。他断言硬件商与网络巨头之间很难在支出缩减的预期下同时维持高增长，因此市场对完美结局的期待恐怕将面临考验。