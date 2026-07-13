新地完成收购广州天汇广场 成全资持有项目

新地（016）宣布，早前向富力地产（2777）及合景泰富（1813）收购其各自持有的广州天汇广场项目三分之一权益，有关交易已完成。新地已全资持有该项目，包括由其一手打造、总楼面面积达100万平方呎的IGC商场，以及总楼面超过52万平方呎，以及提供超过300间房间的广州康莱德酒店（Conrad Guangzhou）。

集团表示，是次交易按市场价格进行。除支付对价外，亦会妥善处理合资项目公司多年来的税务及债务问题（新地原仅持有三分之一权益）。该项目座落于广州珠江新城核心CBD，周边汇聚甲级写字楼、高端住宅及星级酒店，且直通地铁猎德站，成为天河及琶洲片区的购物热点。

对发展前景充满信心

展望未来，商场将不断丰富零售品牌组合，并紧贴最新消费趋势，推出Grab & Go美食市集及主题街区。商场亦会善用优质江景资源，为广州引进更多餐饮首店品牌，打造家庭一站式消费目的地。此外，新地亦会积极与猎德社区深度共创，进一步提升大众观光打卡、国际文化体验及高端文旅的综合享受。

新地表示，对天汇广场的发展前景充满信心，将持续投入资源及强化营运表现，充分发挥新地于大型综合发展项目上的优势，致力推动天汇广场成为广州以至大湾区的零售休闲地标。