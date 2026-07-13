7 Eleven母企据报拟引入软银及PayPay 终结多年独立营运政策

据彭博引述消息报道，7 Eleven母公司Seven & i（日：3382）正考虑向软银及日本最大支付营运商PayPay出售部分股权，并发行总额达数千亿日圆的新股，显示公司愿意放弃未来部分控制权，以换取与关键战略合作伙伴结盟的好处。

报道指出，是次交易可让3家公司更多地获益于消费者支出，并有助Seven & i加快便利店盈利成长，但这也代表公司长期以来坚持的独立营运政策的告一段落。

三井住友或一同入股

Seven & i以往虽曾建立多项业务合作关系，但始终不愿出售股权，以在快速变化的事业环境中保有自主空间，但这也使公司在支付基础设施和AI等领域未能取得更大规模经济效益。虽然公司长期和三井物产有业务往来，但其持有Seven & i股权不到2%。

知情人士透露，若三井住友旗下信用卡部门跟进潜在投资计划，与软银及PayPay一同取得Seven & i股权，双方关系将进一步深化，并指3家公司正在洽谈，期望在今年夏天签署协议。