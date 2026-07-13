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长鑫科技本周内地IPO 招股书揭阿里持股近5% 高于创办人朱一明 

商业创科
更新时间：09:55 2026-07-13 HKT
发布时间：09:55 2026-07-13 HKT

随着长鑫科技将于科创板上市，并于本周四（16日）迎来网上申购，阿里巴巴（9988）的投资布局再度受到市场关注。据内媒《上海证券报》报道，阿里巴巴集团透过两家主体合共持有长鑫科技近5%股份，累计投入约76亿元人民币，其中阿里云计算持股3.85%，是公司IPO前最后一轮最大产业投资方。值得留意的是，阿里合计持股比例甚至于高于长鑫科技创办人兼董事长朱一明。

根据招股书显示，长鑫科技目前无控股股东及实际控制人，创办人兼董事长为兆易创新（3986）创办人朱一明，而朱一明透过长鑫科技第一大股东清辉集电、员工持股平台合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业，以及兆易创新，合计间接持有长鑫科技2.6456%股份。

阿里云为核心客户之一

至于阿里云计算持有长鑫科技3.85%股份；阿里巴巴（中国）网络技术公司则持股1.12%，两者合计持股接近5%。换言之，阿里合计持股比例高于朱一明。

招股书亦披露，阿里云是其核心客户之一。公司已与阿里云等行业核心客户展开深度合作，其DRAM产品广泛应用于伺服器等领域。这意味阿里投资长鑫科技并非单纯财务投资，更具备产业链一体化意味。

长鑫科技今次IPO计划集资295亿元人民币，若顺利完成，将成为科创板历史第二大IPO，规模仅次于中芯国际。

阿里AI投资版图持续扩张

近年阿里明显加强AI相关投资。在晶片层面，阿里先后投资澜起科技（6809）、翱捷科技、曦智科技（1879）及瀚博半导体等公司；在大模型领域，则投资智谱（2513）、MiniMax（100）及月之暗面等龙头企业。

短片生成方面，阿里亦布局爱诗科技、可灵AI、生数科技及VAST；在具身智能及机械人领域，星动纪元、宇树科技、苏度科技、原力灵机、自变量机械人及Sharpa等公司背后，亦可见阿里身影。

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