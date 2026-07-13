「港车北上」在港投保占比仅14% 生意流向内地险企 业界归咎宣传不足失先机

香港在2023年落实「港车北上」，并引入「等效先认」车险保单，方便港人车主在港投保一张保单便覆盖两地保障，惟至今3年，大部分车主都偏向经中介或自行直接向内地保险公司投保，令本港保险公司这方面业务量不多。业内人士粗略估算，香港车主在港投保的占比仅约14%，相信与业界欠积极、宣传不足、车主误解在内地投保更好有关。业界料透过加强推动及宣传，将有助提升港人车主在港投保比例。

业界人士：个头开得唔好

港车北上的等效先认保单面世3年，尽管已经过优化，惟港人车主还是喜爱向内地保险公司投保，多于帮衬香港保险公司。

业内人士指出，港车北上车主在港投保的比例虽已有所增加，但比例仍偏低，现时估算有关占比仅14%（此前约13%），大部分生意直接流向内地保险公司，认为这个情况归因于「个头开得唔好」，失却先机，因最初等效先效保单的设计，是必须香港车主在原有的车险保单上，强制附加「内地机动车交通事故责任强制保险（交强险）」，并可按需要选择额外投保内地的车辆商业保险（商业险），以提高保障。

项目 香港保险公司投保（等效先确认保单） 内地保险公司投保(交强险) 投保便利性 在现有香港车保上附加/独立购买/经中介公司处理 中介公司转介或自行向内地保险公司购买 保费（交强险部分） 一般较贵，以6座一下私家车为例，保费800至1200元 保费差异可达4成，最低约600至800港元 保障额（交强险） 每次事故20万人民币 同等 额外商业险 可加沟第三者责任险（最高可达500万或以上）及车上人员责任险 同样可加购，保费通常较具竞争力 理赔处理 由香港保险公司或中介公司跟进 由中介公司或内地保险公司跟进 对香港保单影响 或影响香港原有保单的无索偿折扣(NCD) 不影响香港原有保单的NCD

两地保单有效期或有错配

不过，两地保单有效期或有错配情况，所以初期一些中介主要替香港车主直接向内地保险公司投保。及至2025年等效先认保单设计才获改善，毋须绑住原有车险保单，车主可独立购买等效先认附加险。目前虽有22间保险公司参与等效先认保单，但不少公司因收益不高而欠缺积极性。

有市场人士称，等效先认未获港人车主受落，除因国内车险产品比较多外，一开始买车险就有30%NCD（无索偿折扣），相当于七折买保单，但香港的NCD却是累积计算。惟随着日子过去，两地NCD计算的费率异差会收窄。至于在港买等效先认保单有何好处，他就直指若港车北上发生事故，回港后可经由香港保险公司代为处理索偿，如有问题，保单持有人他亦可向保监局反映。

香港保险业联会一般保险总会主席张健强认为，香港车主较少购买等效先认保单，或与宣传力度不足有关，加上车主误以为内地买保单较好，其实保障无分别。他期望业界加强推动及宣传，并开发更多产品选择予车主。他指，经香港中介销售的等效先认保单正持续增加，未来在港投保比例可望提升。

就港人车主少在港投保，保险界立法会议员陈沛良指，港车北上的验车服务由两家验车公司包办，它们并代理购买内地交强险，即使保费未必平过在港投保，但车主验车时可顺便投保较为方便；同时内地险企透过代理于小红书成功招揽港车主直接购买内地保单。然而，在港投保优势是万一北上车主出事，可经由香港保险公司处理索偿。