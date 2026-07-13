港构建大宗商品生态圈 澳会计师公会：税务优惠成诱因 仍需全面配套

国家「十五五」规划纲要明确支持香港构建大宗商品交易生态圈，除推进大宗商品交易半税优惠草案落实，上周更开展香港黄金中央清算及结算系统试营运，并公布8项配套措施。澳洲会计师公会大中华区分会理事暨大中华区税务委员会委员林俊铭接受本报访问时称，新的黄金交易及清算基建，以及相关配套措施，将会与大宗商品交易税务优惠产生协同效应。他坦言，税务优惠固然是吸引大宗商品企业落户诱因之一，惟要达致成功，仍需整个生态系统的配合。

两大措施具明显协同效应

政府日前以就引入新的实物大宗商品交易半税优惠相草案在立法会进行二读，林俊铭表示，黄金结算清算系统和相关配套措施，以及税务优惠两大措施具有明显的协同效应。前者着重完善黄金市场的基础设施及运作配套，提升市场效率和便利性；后者则透过税务诱因，吸引更多大宗商品交易商及相关企业落户香港。

他续指，两项政策还从供给及需求两方面共同推动市场发展，一是提升香港作为交易平台的竞争力；二是鼓励企业在港开展实质业务，从而带动交易、物流及专业服务等相关产业发展，进一步完善大宗商品交易生态圈。

结算系统首日运作顺畅

另外，Marex高级金属交易员梁耀豪补充说，香港黄金中央结算系统于本月7日正式推出，系统首日运作顺畅，市场报价与全球伦敦金银市场协会（LBMA）基准保持同步，充分展现其即时报价机制的稳定性。系统启用后即配备专用彭博代码（HAU），不仅提升香港黄金市场的国际能见度，亦有助促进全球交易流程的整合。

总括而言，林俊铭表示，税务优惠只是其中一个诱因，能否成功吸引大宗商品企业来港落户，关键仍在于香港在大宗商品领域整体生态系统的完备程度，以及相关配套设施是否能有效配合。