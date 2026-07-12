智谱内部信揭Touch High战略 直指AGI是下一个高地 「不登顶，就是失败」

内地AI大模型公司智谱（2513）创始人唐杰周六（11日）发内部信表示，在行业普遍加速商业变现下，公司决定向上突破，将有关战略命名为「Touch High（摸高）计划」，直指通用智能（AGI）是下一个高地，并将于未来集中投放在4大核心引擎上。他直言，「巨浪已来，趋势不可逆转」，而且「不登顶，就是失败」。

真正机会从不在产品微调

唐杰认为，真正的商业机会从来不在产品和模式的微调，而是在「智能上界」的跃迁中，亦是对当下AI变革最根本的判断。他续指，「智能上界」的演进已有一条清晰路径，AI正在完成从感知智能到认知智能的跨越，机器不再只是看见和听见，而是开始理解和推理，而下一步将指向AGI。

未来集中在4大核心引擎

他又指，公司未来两年计划战略性投入，不追求短期的应用变现，而是集中在4大核心引擎上，其一是「长程任务」，让AI从即时问答走向宏大工程；第二是「自治智能体系统」，从智能助手走向数字员工，构建包含成千上万个不同专业性格与技能的智能体社会，让它们自主辩论、协作、审查代码、调度资源，实现自动驾驶级别的数字生产力。

第三是「完全自我训练」，把算力转化为进化的燃料——建设高质量合成数据工厂，通过AI与AI的博弈对抗（Self-Play）实现知识的「无中生有」，并在安全沙箱内赋予系统重构自身代码的能力；第四是「极致安全治理」，亦是最想着重强调的一个，因能力越强大，安全约束机制也必须越稳固。

此外，唐杰提到智谱近日发布了迄今能力最强的开源模型GLM-5.2，支持真正可用的百万上下文，在长程任务上继续保持领先，面向全量用户开放，并将以最宽松的MIT协议正式开源，任何人都可以下载、部署及商用，没有主体界别。