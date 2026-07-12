保监局采前瞻性监管及执法 维持市场健康发展 打击不当行为中介人

保监局行为监管部主管（署理）吴维权发文表示，保监局作为发牌监管机构，在处理牌照申请及续牌事宜时，会按风险程度采取针对性监管措施，包括施加牌照条件以限制其业务模式及要求加密汇报等，以打击作出不当或高危行为的中介人。

两公司被施加续牌条件

吴维权指出，今年6月初已有两间保险经纪公司因未能有效管控转介活动而被保监局施加续牌条件，须暂停接收转介客户，这并非「到此为止」的个别行动，如发现市场上有其他类似违规情况，必定会及时作出相称而有力的监管回应，以维持市场秩序。

他续指，保监局致力从源头防范操守风险，包括应对「滚动的烂苹果」现象，防止害群之马透过转换公司以规避作出不当行为所带来的后果。在保监局的支持下，香港保险业联会率先于2024年9月实施针对从事长期业务的个人代理背景查核计划。鉴于业界反应正面，在香港保险顾问联会及香港专业保险经纪协会的支援下，有关查核计 划于今年初扩展至除银行以外的保险代理机构及保险经纪公司，让保险机构能在作出聘用委任决定前向前主事人查询个别人士的操守。

与金管局进一步合作

同时，为防范「烂苹果」在金融界别内跨行业转职所带来的风险，保监局与金管局进一步合作，推动于今年7月生效的「跨行业背景查核安排」，涵盖逾11万名在约1,000间保险机构及银行内从事长期业务的保险中介人。局方强调，相关工作不会止步于此，会与金管局持续检视及优化安排，研究如何进一步打通相关机制，便利保险业及银行业就各自拟聘用委任人选进行背景查核，从而促进整个金融业界操守水平持续提升。

此外，保监局亦深明公众教育的重要性，将透过不同渠道向市民宣传投保注意事项及介绍监管工作，例如制作《保监有道》电视剧及推行《赴港投保7件事》宣传活动以深化市民的认知。在坚持合规、保障保单持有人利益及维持市场秩序的前提下，保监局将持续优化监管制度和坚定执法，并与其他监管和执法机构合作，打击市场不当行为。保监局亦会积极推展公众教育活动，确保香港保险市场持续稳健发展。