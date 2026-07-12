Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克斥奥特曼将「诈骗提升到全新境界」 遭反击称证明GPT‑5.6是最好模型

商业创科
更新时间：09:59 2026-07-12 HKT
发布时间：09:59 2026-07-12 HKT

马斯克（Elon Musk）再度与OpenAI创办人奥特曼（Sam Altman）隔空互骂。马斯克先于周六清晨发文指责奥特曼将「诈骗提升到了一个全新的境界」，其后奥特曼进行反击，声称马斯克的攻击证明了OpenAI的GPT‑5.6 Sol是目前世界上最好的模型。

「比任何在世的人都更爱诈骗」

马斯克于周六发文指出，奥特曼将「诈骗提升到了一个全新的境界」，其后又转发一张奥尔曼早前在美国国会听证会发言的截图，图内配有「I’m doing this beacuse i love it」（我做这件事因为我喜欢），而马斯克则配文嘲讽称「By “this” he means scamming」（他说的这件事就是诈骗」。马斯克又指，「他可能真的比任何在世的人都更爱诈骗」。

相关文章：苹果起诉OpenAI窃取商业秘密 揭被挖角逾400员工 双方关系爆戏剧性转变

「那个推销太空数据中心的人」

奥特曼亦有回应帖文，并反击指「你（马斯克）就是那个向公开市场投资推销短期太空数据中心的人」。其后他又发出另一帖文表示，大量基准测试数据显示5.6 Sol是目前市面上最好的AI模型，但最能证明这一点的就是「马斯克又开始针对我了」。

另有外媒报道指出，马斯克与奥特曼再次发生冲突的时机并非偶然，OpenAI和 SpaceXAI在同一周内均发布了各自旗舰AI系统的更新版本，其中OpenAI 发布了GPT-5.6、SpaceXAI则发布了Grok 4.5，而且两者的设计目标均不谋而合。

相关文章：OpenAI推平价AI代理工具ChatGPT Work  对撼Anthropic 

马斯克旗下Grok 4.5遭黑客破解 变「犯罪大师」教制毒、炸弹及网络攻击等

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
23小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
17小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
17小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
14小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
3小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
18小时前
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用买餸
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用
申诉热话
2小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
15小时前
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
影视圈
17小时前
世界杯2026｜25岁南非国脚Jayden Adams惊传身亡。 路透社
世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡
即时国际
14小时前