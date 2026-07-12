马斯克斥奥特曼将「诈骗提升到全新境界」 遭反击称证明GPT‑5.6是最好模型

马斯克（Elon Musk）再度与OpenAI创办人奥特曼（Sam Altman）隔空互骂。马斯克先于周六清晨发文指责奥特曼将「诈骗提升到了一个全新的境界」，其后奥特曼进行反击，声称马斯克的攻击证明了OpenAI的GPT‑5.6 Sol是目前世界上最好的模型。

「比任何在世的人都更爱诈骗」

马斯克于周六发文指出，奥特曼将「诈骗提升到了一个全新的境界」，其后又转发一张奥尔曼早前在美国国会听证会发言的截图，图内配有「I’m doing this beacuse i love it」（我做这件事因为我喜欢），而马斯克则配文嘲讽称「By “this” he means scamming」（他说的这件事就是诈骗」。马斯克又指，「他可能真的比任何在世的人都更爱诈骗」。

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「那个推销太空数据中心的人」

奥特曼亦有回应帖文，并反击指「你（马斯克）就是那个向公开市场投资推销短期太空数据中心的人」。其后他又发出另一帖文表示，大量基准测试数据显示5.6 Sol是目前市面上最好的AI模型，但最能证明这一点的就是「马斯克又开始针对我了」。

另有外媒报道指出，马斯克与奥特曼再次发生冲突的时机并非偶然，OpenAI和 SpaceXAI在同一周内均发布了各自旗舰AI系统的更新版本，其中OpenAI 发布了GPT-5.6、SpaceXAI则发布了Grok 4.5，而且两者的设计目标均不谋而合。

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